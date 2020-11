En limbo, juegos por vía streaming

Ante la falta de regulación en los videojuegos transmitidos en vivo por la evolución tan acelerada que tienen los medios digitales, la defensa es la supervisión de adultos, una policía cibernética eficiente y la alfabetización digital, según expertos.

Esmeralda Correa Cortés, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la aparición de chicas gamers que exhiben su cuerpo para obtener ganancias ya empezó a desplazar a competidoras de alto nivel.

“Estamos en una encrucijada muy fuerte como sociedad porque muchos perfiles se nos salen de las manos, entonces los creadores de este tipo de páginas lo único que pueden hacer es estar vigilantes y quizás aplicar algún tipo de sanción, tanto a los gamers que ofrecen la paga, como a las gamers que favorecen subir fotos desnudas. Aunque yo lo veo difícil”, expuso la experta.

“Lo que toca es a los papás (…). Un menor de 18 años no tiene por qué tener ninguna red social ni tiene que tener absolutamente ningún aparato electrónico sin que sus papás tengan la contraseña e ingreso completo a todos sus aparatos y a todas sus redes sociales”.

Juan Carlos Villalobos, director de la Carrera de Comunicación del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, respaldó que la familia es la primera línea de defensa, ya que las instancias gubernamentales se ven rebasadas en regular a los medios digitales.

“Debe haber una estrategia integral de prevención y de formación para usuarios de Internet, ese es uno de los grandes pendientes del boom del Internet, una cultura de alfabetización digital integral en todos los países”.

“Cómo podemos ayudarle a la población a entender cuáles son las grandes ventajas que tiene el uso de internet pero también cómo proteger su identidad, su reputación y su privacidad, entonces sí se necesita que las autoridades educativas generen posibilidades de alfabetización digital”.

En México hay 72.3 millones de gamers -más de la mitad de la población mexicana-, y el 29.8 por ciento tiene menos de 16 años, según un estudio de la empresa The Competitive Intelligence Unit (The CIU) en colaboración con el ITAM publicado en junio de 2020.

