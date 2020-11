Hay margen para ajustar iniciativa de outsourcing: Luisa María Alcalde

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social calificó como productivo el diálogo que ha habido durante la última semana con el sector privado para revisar la iniciativa.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, calificó como productivo el diálogo que ha habido durante la última semana con el sector privado para revisar la iniciativa de outsourcing, por lo que hay margen para realizar algunas adecuaciones a la propuesta presidencial en materia de subcontratación.

“Creo que hay margen para hacer algunas adecuaciones”, aseguró el viernes pasado al participar en el evento Panel de Mujeres Exitosas, en el marco de la Semana de la Contaduría 2020.

Durante el evento, Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), cuestionó a la funcionaria si, después de haber escuchado varias voces, la iniciativa puede tener algún cambio que permita regular y sancionar, pero también promover el empleo, a lo que la funcionaria respondió que sí hay margen.

Alcalde dijo que el objetivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación es establecer un mecanismo de reconocimiento de las relaciones laborales considerando que en el mundo global las industrias requieren de subcontratar servicios especializados.

“Hemos escuchado al sector empresarial, han sido diálogos muy productivos, entender algunas problemáticas, no queremos, bajo ninguna circunstancia, dañar a las empresas, pero sí queremos poner orden”.

Alcalde dijo que el espíritu de la iniciativa es no permitir la simulación en las relaciones laborales, de tal forma que no se está pensando en que no se puedan contratar o subcontratar servicios especializados o aquellos que agreguen valor agregado, pero lo que no se valdrá será acudir a la figura de subcontratación para evadir responsabilidades.

“El tratar de buscar mecanismos para yo empresa deshacerme de cualquier responsabilidad, eso en realidad es una simulación”, aseguró.

La funcionaria indicó que en las mesas de trabajo con el sector privado se ha planteado el caso del insourcing, en ese sentido, se tienen que establecer reglas claras porque hay que respetar el reparto de utilidades.

Con información de Grupo Reforma