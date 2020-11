Regreso a clases a finales de enero en Jalisco… si no hay descontrol

El Gobernador Enrique Alfaro, propone; los padres de familia, disponen, pero el Covid-19, todo lo descompone.

Si bien el regreso presencial a las aulas está previsto para finales de enero, el hacerse realidad dependerá del comportamiento que tenga la pandemia en Jalisco, sobre todo después de las vacaciones de invierno.

José Ángel Camarena, fundador de la Red de Colegios Particulares de Jalisco, señaló que en la Mesa de Educación se dijo que, de haber un buen control de la enfermedad, se arrancaría con las presencialidad de manera gradual a más tardar a principios de febrero.

“Dejaron como margen enero para que fuéramos trabajando y que estuviéramos listos para empezar a mediados o finales de enero, principios de febrero, el tema es que depende mucho de que la ciudadanía hagamos nuestra tarea en este fin de año y no se disparen los indicadores del Gobierno”, apuntó.

“Es esperar la evaluación de las vacaciones, pero nos pidieron que nos fuéramos preparando”.

Otro punto que se abordó es que, entre los lineamientos, se establezca que la presencialidad será opcional, es decir, si los padres de familia consideran que su hijo está en riesgo al ir a la escuela, puede seguir con el modelo de educación en casa.

Esto, admitió Camarena, representará un reto para los planteles educativos, que tendrán que adaptarse para llevar un modelo híbrido: algunos alumnos en casa y otros en el salón de clases.

“Cada familia está en el derecho de llevar a sus hijos o no, recordemos que hasta el momento no hay vacuna disponible (…) las instituciones nos debemos plantear una parte presencial y otra a distancia o en línea para las familias que no estén en posibilidad de regresar”, dijo.

Además, expuso, los protocolos y lineamientos para que los estudiantes vuelvan a las aulas será diferenciado, pues hay Municipios donde la enfermedad está prácticamente controlada y otros donde va en ascenso.

“Hay Municipios de Jalisco donde hay pocos contagios o nulos, se está pensando que esas instituciones puedan regresar al 100 por ciento, obviamente en la Zona Metropolitana, donde estamos, está todo concentrado, no se pueda avanzar al 100 por ciento o la presencialidad total, pero cada institución podrá ver, junto con los padres de familia, junto con los maestros, evaluar y hacer un diagnóstico de su momento, de su caso, de sus particularidades desde espacios, entradas, número de personas, para poder regresar a la presencialidad porque es un tema que no se puede medir a todas las instituciones educativas”.

El fundador de la Red reiteró que los colegios que pertenecen a esta agrupación están listos para la presencialidad con los protocolos y lineamientos que dicte la autoridad.

“Todos los colegios de la Red nos hemos preparado para este momento, tanto en protocolo como en capacitación e inversiones dentro de las instituciones para poder controlar accesos, salidas, filas en espacios, distancia y señalética junto con todo un plan de prevención tanto para padres, profesores y alumnos, los colegios de la Red estamos listos para regresar a la presencialidad”.

Con información de Grupo Reforma