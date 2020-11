Se va la extorsión y llegan los robos en restaurantes de la Ciudad de México

Dueños de restaurantes en Polanco recordaron que padecían extorsiones de sujetos que se presentaban en los negocios como integrantes de La Unión Tepito.

La problemática, explicaron, la sufrieron aproximadamente hace tres años.

“Fue hace unos años, se iban a presentar y se presentaban como gente de La Unión Tepito.

“En algunos lugares, fue justo cuando empezaron a aprehender a miembros de La Unión Tepito y disminuyó o, por lo menos en mi caso, desapareció esa situación”, narró uno de los empresarios, de quien se omite el nombre.

De acuerdo con la plataforma Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX, en 2017 se iniciaron seis denuncias en el Ministerio Público por el delito de extorsión cometidos en Polanco, en Miguel Hidalgo.

Al año siguiente, en 2018, se registró la misma cantidad de denuncias por ese delito en Polanco, con seis casos, mientras que en 2019 hubo cuatro denuncias y, en lo que va de 2020, ha habido dos casos, según la plataforma.

El empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand, quien fue localizado el sábado muerto en Tlalpan, era dueño de dos restaurantes en Polanco.

Sin embargo, la Alcaldía Miguel Hidalgo rechazó que haya cobro de piso en Polanco y autoridades de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina descartaron ayer que los asesinatos de Baptiste Lormand y su socios Luis Orozco estén relacionados con ese delito.

“La sociedad en México tiene que levantar la voz ante la tremenda criminalidad, porque Baptiste era un amigo, es una tragedia, cada vez que los malos matan a los buenos y dejan hijos, dejan familia, una enorme tristeza y dejan a una comunidad sin una persona que construye, que crea empleos”, agregó el empresario.

Mayté de las Rivas, presidenta de la Asociación La Voz de Polanco, señaló que en la pandemia han incrementado los reportes de robos con violencia en la vía pública que padecen los habitantes en esa colonia.

En el Parque Lincoln, por ejemplo, se han registrado varios asaltos donde sujetos armados han despojado a sus víctimas de pertenencias como relojes o carteras, detalló.

Los delitos que también padecen vecinos de Polanco son robos de autopartes o algunos casos de asaltos en casas.

“La gente no denuncia, la verdad, porque no va a prosperar, vas y te echas de perdida una mañana, en la Fiscalía, en la Alcaldía. Ha habido sobre todo mucha preocupación, nosotros notamos en los chats que la gente no se siente segura”, comentó De las Rivas.

Con información de Grupo Reforma