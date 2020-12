Hijo de Jerry Demara revela de qué murió el cantante

Asegura que hubo negligencia médica, pues lo atendieron demasiado tarde.

Gerardo Demara, hijo del fallecido cantante y compositor Jerry Demara, fue entrevistado en el programa ‘Chisme No Like’ donde narró qué sucedió con su papá quien falleció por una bacteria que lo atacó luego de haber recibido una tercera inyección de vitamina B12.

El joven comenzó a relatar lo que sucedió: “Unos días antes de que empezara todo esto de que lo mandáramos al hospital, él se levantó con un poco de síntomas de Covid, un poco de dolor de cabeza, fiebre, una cosa muy leve. Mi mamá había visto que recomendaban mucho esta vitamina que se llama B12, que es la que están recomendando para el Covid, incluso ya se la habían puesto antes porque tuvieron que hacer un viaje y se la pusieron antes del viaje, y todavía le quedaban unas ahí a mi mamá, entonces se la pusieron a mi papá ese día y gracias a Dios no sintió ningún síntoma de Covid, no tenía absolutamente nada, ni tos ni calentura, se empezó a sentir muy bien, nada más que para ese día en la noche en la pompi le pusieron la inyección y empezó a sentir dolor, dolor, dolor.

Ya como a las 11 de la noche era tanto el dolor que casi se andaba desmayando, entonces desgraciadamente llamamos al primer hospital del Centro (en California) y ahí estuvo unas tres horas y desgraciadamente no le hicieron nada, lo tenía afuera en las carpas donde está la gente que tiene Covid. Pero él estaba pasando mucho dolor, no tenía ningún síntoma de Covid, el motivo por el que estaba ahí era por el dolor inmenso que tenía por la inyección, duró tres horas ahí y nada, entonces ya mi mamá se empezó a desesperar, estaba muy agitado, muy cansado, nos decía: ‘por favor, sáquenme de aquí, no me están dando la atención, me están tratando mal, me están negando el agua, estoy mirando que tienen agua y no me quieren dar, son malas personas’”.

Con información de TVNOTAS