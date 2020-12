Kimberly Loaiza ya lo confirmó: ¡Está embarazada!

La exitosa youtuber no pudo ocultar más sus 7 meses de gestación

Después de varios rumores, predicciones, y hasta un video donde había negado todo, finalmente Kimberly Loaiza decidió confirmar que está embarazada.

Este 2 de diciembre publicó un video en su exitoso canal de YouTube para gritarlo al mundo:

“¡Sí, estoy embarazada! Es un alivio, es un desastre, sé que la mayoría ya se lo imaginaba, lo sospechaban, lo notaban”, dijo emocionada la pareja de Juan de Dios Pantoja.

“Sé que en este punto deben estar molestos porque “lo oculté”, pero no por ustedes. En mi embarazo pasado, en cuanto supe, corrí a contarlo (…) ¿y qué pasó? Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó, a burlarse de una bebé que ni nacía e incluso desearle la muerte; la pasé mal y me dolió, no fue fácil pero lo superé”, explicó ante sus 26 millones de suscriptores.

“Esta vez, en cuanto supe, quise ocultarlo. Muchas veces, la gente, algo lindo, de amor, lo arruinan, lo aplastan y destruyen”, dijo la influencer.

Tras ocultarlo tanto, la buena noticia es que su bebé no tardará mucho en llegar, pues tiene 7 meses de gestación.

Se tratará de un hermanito para Kima, quien tiene actualmente dos años.

Apenas hace dos semanas, cuando todavía era una incógnita el estado de Loaiza, la vidente estipuló que Kimberly Loaiza está embarazada:

“Yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan 5 minutos, pero sí está embarazada de Juan de Dios Pantoja. Ella está muy enamorada de él”, dijo en el programa matutino Aquí contigo de El Heraldo TV.

La predicción no falló, pero lo que falta saber es una algo que Kimberly dejó en incógnita. Y es que aunque ya sabe el sexo del bebé, no quiso revelarlo.

Con información de TVNOVELAS