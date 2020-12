“No hace falta Oficina de Presidencia, vamos a ahorrar”, dice AMLO tras salida de Romo

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que tras la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia también se desaparecerá este puesto, lo que implicará un mayor ahorro de dinero.

“Ya no vamos a tener esa oficina, porque él (Alfonso Romo) me va seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”, declaró López Obrador en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que Alfonso Romo, en realidad, había aceptado el cargo en la Oficina de la Presidencia por dos años. Sin embargo, dijo, seguirá como enlace entre el gobierno y la iniciativa privada. También participará en algunas de sus giras por los estados.

“Ya no quiere estar en el Gobierno y es porque cada persona tiene su criterio y se debe de respetar”, declaró.

López Obrador reconoció que Romo no quería ser un servidor público, pero que él mismo le pidió formar parte de su movimiento por su cercanía con el sector privado y que, incluso, fue de los primeros en alinearse con sus ideales.

“Hay muchos empresarios y ciudadanos en general que los invito a participar, simpatizan con nuestro movimiento, pero me dicen yo ayudo de otra manera, no quiero estar en ningún cargo porque cada quien tiene su criterio y actúan con libertad con independencia”, dijo el presidente.

Ayer, Alfonso Romo anunció quedejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia de México después de dos años en funciones. López Obrador dijo que, a pesar de su salida, Romo seguirá siendo su “principal enlace con el sector privado“.

Alfonso Romo no tendrá reemplazo, pero AMLO alista nuevas designaciones

En la conferencia, López Obrador declaró que mañana presentará a sus candidatos para el Banco de México y el Inegi. Por su política de equidad de género, buscará que sean mujeres.

“Para el Banco de México que se tiene que presentar a un vicegobernador, hombre o mujer, ahí en el Banco de México, nada más hay una mujer. (En el Inegi) una consejera, que también va ser mujer”, aseguró.

