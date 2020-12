Verónica Castro revela que le gustaba Diego Armando Maradona

Verónica Castro reveló que Diego Armando Maradona, que falleció la semana pasada, le gustaba: aseguró que estaba “guapísimo” el astro del futbol.

La bella cantante y actriz recordó en entrevista para el programa “Ventaneando” el encuentro que tuvo con el ídolo del balompié argentino.

“Cuando me llaman fue rarísimo porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente que venía de Argentina y yo estaba en un salón de belleza, y, de repente, recibí la llamada de Jorge Berlanga, yo no lo conocía a él”.Verónica Castro.