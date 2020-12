Incorrecto combate a la corrupción de AMLO.- Enrique Alfaro

Para el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, la concentración por parte del Gobierno Federal de los recursos destinados para los estados ha sido un grave error en la búsqueda del combate a la corrupción.

Durante el Seminario Internacional virtual “Federalismo y combate a la corrupción en América Latina”, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2020, Alfaro Ramírez destacó que aunque está de acuerdo con la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de colocar como acción primordial la lucha contra la corrupción, el manejo ha sido incorrecto.

“Comparto la decisión que tomó el Presidente de la República de poner en el centro el combate a la corrupción, pero creo que detrás se han venido generando falsos argumentos y una serie de consecuencias que nada tienen que ver con ese propósito”, aseguró.

“Sin embargo, pensar que la corrupción se combate por medio de la voluntad individual es un gran error y confundir el resolver ese problema con quitarle por completo el dinero a los municipios es un despropósito”, añadió.

Alfaro Ramírez criticó además el planteamiento del Gobierno Federal de que la recomendación moral funcionará por encima de generar herramientas que funcionen para acabar con la corrupción, como el fortalecimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Tenemos que separar las agendas y plantear una agenda de combate a la corrupción, no puede haber una que parta de una especie de catálogo de recomendación moral y al contrario, tenemos que desarrollar herramientas que nos ayuden a combatir la corrupción y una revisión integral de cómo se aplican los recursos”, agregó.

Acompañado del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quienes forman parte de la Alianza Federalista, Alfaro Ramírez pidió a su homólogo en Tlaxcala, Marco Mena, y a Miguel Barbosa, en Puebla, plantarle al Presidente López Obrador por medio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no cancelar el diálogo para que se respete a los estados el Presupuesto 2020.

“Jamas debe cancelarse el diálogo pero hay un pequeño problema, cómo podemos hablar de voluntad cuando el Presidente no responde a una solicitud y pedirle una reunión es faltarle al respeto a la investidura presidencial”, aseguró.

“Cuando pusimos sobre la mesa el golpe que se venía para todos los Gobernadores del país y decidimos hablar, otros decidieron callar y tolerar el abuso que se venía, y por eso se dio la salida de la Conago, porque no vamos a rendirle pleitesía al presidente… Tenemos que buscar el diálogo como colegas y Gobernadores que respalde el planteamiento respetuoso al Presidente para que le respete a los estados el Presupuesto 2020, que no nos de más pero que no que no nos de menos”, concluyó.

