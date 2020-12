Tribunal Electoral da revés al IEPC

Redacción Antena Noticias

La democracia y la legitimidad la hicieron valer en el Tribunal Electoral: Colectivos de mujeres y diversos partidos políticos

Para la Vicepresidenta de Hagamos Valeria Ávila Gutiérrez la resolución que la noche del viernes emitió el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco hacia el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) en donde le pide volver a sesionar y modificar los criterios de paridad, es sin lugar a dudas un triunfo para la democracia y la legitimidad para el Estado, para las mujeres de diversos partidos políticos y colectivos, en el que hemos luchado para darle una equidad de género en el próximo proceso electoral.

Acompañada de la presidenta del PRD en Jalisco Natalia Juárez Miranda, de la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, la diputada Mara Robles Villaseñor, así como de la Consejera del partido Futuro Alejandrina López, Dolores Pérez representante de diversos Colectivos, Liliana Olea de Mujeres de Cambio y de Nancy Castañeda de la Red de Mujeres por la Democracia Paritaria, mostraron su beneplácito por la resolución del Tribunal Electoral.

“Esto es un gran paso para el Estado y para todas aquellas mujeres de diferentes partidos políticos y colectivos en la que unidas dimos la batalla ante la incongruencia del Instituto Electoral, celebro con mucho jubilo la decisión por parte del Tribunal Electoral en el que nos da la razón en este tema de la paridad de género”, externó Valeria Ávila.

En sesión, el Tribunal Electoral le corrigió la plana al Instituto Electoral, quien el pasado 14 de noviembre aprobó los lineamientos para “garantizar el principio de paridad de género” en la integración de candidaturas a diputaciones y munícipes, mediante un sistema de bloques, que sin embargo permite a los partidos políticos postular solo a una mujer entre los cinco primeros puestos del listado, dejando en los hechos las posiciones más rentables electoralmente a favor de los varones. El Consejo General del IEPC desechó la propuesta de garantizar la paridad de género en las candidaturas de los 10 municipios más poblados y votó por un sistema de bloques que en los que cada partido podrá postular a mujeres en los espacios “más competitivos”.

En la resolución del Tribunal Electoral dictaminó garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a munícipes para el próximo proceso electoral del 2021 en donde en Jalisco, se deberá implementar un sistema de bloques y cuyo primer bloque, se conformará bajo el criterio de población mayor, mismo que habrá de integrarse por los diez municipios más poblados del Estado: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, bloque dentro del cual deberá garantizarse el principio de paridad entre hombres y mujeres.

VOCES DE MUJERES

“Lo que en días pasados hizo el Instituto Electoral, fue violar los principios de progresión para los derechos políticos de las mujeres, en donde solicitábamos que el lineamiento quedará como se había discutido en septiembre y en donde dejaba a los diez municipios con más de 100 mil habitantes en paridad y ahora con estos bloques creados por población, por importancia de elección, quedaron dispersos dándole posibilidad de ciertos políticos de poner hasta ocho hombres en la reelección en la zona metropolitana”, recalcó la Vicepresidenta de Hagamos.

La Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado la diputada Mara Robles resaltó que los lineamientos que aprobaron en el Instituto Electoral el pasado 14 de noviembre violaban flagrantemente el artículo 41 Constitucional y también la ley de los partidos políticos.

“Lo que ayer hizo el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco fue demostrar que esta unidad en la diversidad de las mujeres da resultados, ya que no estamos dispuestas a ceder nuestros derechos constitucionales, ahora lo que le exigimos al IEPC es que no vaya a jugar al gato pardo y vaya cambiar las cosas para dejarlas igual, no queremos un truco de la burguesía, el mandato es claro, los diez municipios más importantes de Jalisco debe de tener candidatas en los lugares más importantes”.

Mientras la Presidenta del Partido de la Revolución Democrática Natalia Juárez Miranda fue tajante al recalcar que lo sucedido es un logro por parte de todas aquellas mujeres aquí presentes de diversos partidos y Colectivos.

“Ahora que estamos juntas como mujeres les puedo decir, que nos van a tener miedo, y este triunfo que se tuvo ante el Tribunal Electoral es parcial, ya que en los seis bloques que se mandata, en los primeros cinco no viene que tiene que ser los municipios más poblados, deja a la libertad de los partidos y a los dirigentes que son muy hábiles para darle vuelta a la ley, para simular de que las mujeres lleguemos a gobernar los municipios más poblados de nuestra entidad”.

La consejera del Partido Futuro Alejandrina López reiteró que espera que los partidos políticos y sus dirigentes no vayan a simular la paridad, “que se respete esa paridad, y que en esos diez municipios más poblados en mínimo cinco estén a la cabeza por mujeres”.

Para Dolores Pérez en representación de varios Colectivos dijo que el IEPC tendrá 72 horas para que nuevamente establezca las nuevas reglas del juego, “nosotras como sociedad civil de diferentes Colectivos, les pedimos a los partidos políticos se respete los lineamientos de paridad independientemente lo que suceda y se garantice la equidad de género para el proceso del 2021”.

En tanto que Liliana Olea de Mujeres de Cambio, Nancy Castañeda de la Red de Mujeres por la Democracia Paritaria coincidieron al señalar que la democracia y la sensatez en el Tribunal Electoral se hizo valer, ahora esperar a que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana acate la resolución emitida por la autoridad correspondiente.

Finalmente Valeria Ávila Gutiérrez insistió que la sentencia a favor por el Tribunal Electoral es una victoria en conjunto por todas las mujeres, en donde ganó la paridad y el Estado de Jalisco. Seguiremos luchando para conseguir que las mujeres tengan una mayor participación y también puedan aspirar a puestos políticos importantes.