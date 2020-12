Luis Gómez se apunta para Tlajomulco por Morena

Redacción Antena Noticias

Ante la presencia de más de 900 simpatizantes, aliados y en compañia de Alberto Uribe Camacho, Luis Gómez se perfila como candidato de Morena para contender por la presidencia municipal de Tlajomulco.

Respetando todos los protocolos de salud e higiene por la pandemia, Luis Gómez Rodríguez, aspirante a la candidatura a presidente municipal por Morena en Tlajomulco, dejó en claro que posee una sólida estructura para sacar del gobierno al desgastado partido Movimiento Ciudadano.

En su discurso enfatizó que ha visitado y recorrido todas las localidades, fraccionamientos y colonias en donde ha recibido el gran apoyo de la ciudadanía al ser la continuidad real del proyecto que encabezó Alberto Uribe, el cual fue uno de los más exitosos que ha tenido el municipio.

“En la selección de los candidatos, Tlajomulco, y se los quiero decir claro y contundente, Tlajomulco y su gente no es negociable, eso siéntanlo por que eso voy a defender, donde me tenga que parar, donde tenga que ir, donde tenga que hablar lo voy hacer y lo voy a hacer con el respaldo de ustedes, porque un líder sin su pueblo no es líder”. Defendió Gómez Rodríguez ante líderes sociales de distintas partes del municipio.

También dijo que sigue firme su compromiso de equipo con el ex coordinador político de la Secretaría de Relaciones Exteriores,Alberto Uribe y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.