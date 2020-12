Regreso a las aulas sólo si hay condiciones.- Alfaro

El Gobernador Enrique Alfaro acotó que habrá regreso a clases presenciales a partir del 25 de enero, sólo si hay condiciones para ello.

Durante la inauguración del Congreso Recrea Academy 2020, el Mandatario advirtió que el retorno a las aulas deberá contar con el visto bueno de la mesa de salud y de los sindicatos de maestros.

“Se regresa si hay condiciones y será la mesa de salud la que defina si hay condiciones con la presencia y la representación permanente en esa mesa de la sección 47 y la sección 16 (del SNTE) para que las decisiones que se tomen tengan fundamento técnico y puedan tener un soporte claro que nos permite evitar, en la medida de lo posible, el mayor nivel de riesgo”, señaló.

“El modelo que estamos haciendo tendrá el carácter de opcional, es decir, si los padres de familia o hay padres de familia que deciden no enviar a sus hijos porque consideran que hay un riesgo, tendrán el modelo de educación a distancia como una opción por la que podrán optar. No vamos a obligar a ningún padre de familia a que mande a sus hijos, si no es por voluntad”.

Alfaro acotó que él ya decidió sí enviar a sus hijas a clases presenciales en enero del 2021 a sabiendas que eso conlleva un riesgo.

Mientras tanto, arremetió contra los Gobernadores que han optado por cruzarse de brazos en lugar de resolver los problemas frente a la pandemia de coronavirus.

Aunque, según el Mandatario, no le gustan las comparaciones, dijo que en la Ciudad de México, a diferencia de Jalisco, se dispararon los contagios por no sujetarse a las medidas sanitarias correspondientes.

“En la Ciudad de México hoy están suspendiendo un montón de actividades porque no se tomaron las decisiones a tiempo, porque allá pareciera que las reglas son para que las cumpla el que quiera, invocando un principio me parece a mí equivocado sobre la libertad”, consideró.

“La libertad de uno empieza donde empieza la de enfrente y por el ejercicio de tu libertad poner en riesgo la salud de otras personas es una visión equivocada y es lo que explica el fracaso de la estrategia para el manejo de la pandemia esa a nivel nacional”.

El Gobernador de Jalisco lamentó los ataques que ha recibido su administración por las decisiones que se han tomado durante la pandemia, algunos de los cuales han sido espontáneos aunque otros fueron “armados”.

Con información de Grupo Reforma