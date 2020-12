Siboldi no piensa renunciar: “Le fallé a la afición, es un fracaso”

Por Zaritzi Sosa / Latinus

Tras una épica voltereta de Pumas en la Semifinal ante Cruz Azul, Robert Dante Siboldi salió desencajado a hablar sobre lo sucedido, asumiendo que este fracaso lastima a la afición de La Máquina.

“El futbol es así, tuvimos un gran revés, siento que le fallé a la afición, siento que le fallé a la institución, pero tenemos que seguir adelante y buscar la revancha. Iremos ahora a la Concacaf a buscar la calificación a un Mundial, hay que levantar la cabeza”, expresó el técnico de los azules.

Y pese a la remontada y a haber perdido la posibilidad de jugar la Final del Guard1anes 2020, señaló que no dejará su puesto, por el contrario, tiene sed de revancha para el siguiente torneo.

“No, tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando, esto es un revés duro y entiendo la gran desilusión y de todos nosotros también, pero voy a seguir adelante y voy a buscar en el siguiente torneo el objetivo, es un fracaso, no teníamos margen de error y no nos alcanzó para llegar a la final”, reconoció el estratega uruguayo.