Presentan Caravana para prevenir violencia de género en Tlajomulco

Redacción Antena Noticias

Para dar seguridad a las mujeres, la sociedad organizada tendrá que hacer lo que la autoridad no puede, no sabe, o no quiere hacer: Ricardo Barbosa

“Los temas de violencia de género y su surgimiento, así como los programas, planes y políticas públicas tendientes a su disminución deberían de ser hoy el punto número uno en la agenda de quien se diga político, pero sobre todo de quien ya lo es y tiene un cargo, donde debería de estar implementando las acciones y programas que hagan falta para que NO NOS VUELTA A FALTAR UNA, pero desgraciadamente no se está haciendo, o se está haciendo a medias y de una manera ineficiente” aseguro Ricardo Barbosa, Delegado en Tlajomulco de Zúñiga de la Asociación Civil Elige México.

Explico que la violencia de género es una problemática real y urgente de atender; tan real que, según el informe de incidencia delictiva presentado por la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que en lo que va del año, Tlajomulco es el número 20 de los cien municipios del país con más presuntos delitos de feminicidio, al contabilizar 1.85 delitos por cada 100 mil mujeres.

Desde la percepción que expresan las mujeres en todo Jalisco de no sentirse seguras en las calles de la ciudad, en Tlajomulco de Zúñiga 71.7% de las mujeres indican sentirse muy o algo inseguras.

“El panorama que se vive actualmente es desalentador y más con la situación sanitaria que estamos enfrentando, pues los índices de violencia de género han ido a la alza debido al confinamiento” refirió Barbosa, y mostró su preocupación por la lentitud de las autoridades para atender el tema y dejar que la problemática siga en aumento.

Afirmó que sólo se siguen recetas de otros municipios sin hacer análisis reales del entorno, en el caso específico del gobierno de Tlajomulco “ha implementado distintas acciones en un intento, que darle solución a esa problemática, y como lo dije, el intento, porque son acciones que hasta el día de hoy no han tenido un resultado de impacto real, o se han quedado cortos en atención y presupuesto”.

Expuso el caso de los llamados “Pulsos de Vida” que puso en marcha el gobierno municipal donde son insuficientes los 68 dispositivos, ya que una de cada tres mujeres en el mundo, ha sufrido violencia de algún tipo por parte de un tercero, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es así que a través de Elige México, como primera acción colectiva estarán llevando a cabo la Caravana para Recuperar tu Seguridad en Tlajomulco de Zúñiga, la cual pretende otorgar información y asesoría legal para mujeres, con el fin de disminuir los índices de violencia en el municipio.

La psicóloga Luz María Martínez Ramírez, explico que un equipo de abogados experimentados y con conocimientos, estarán al servicio de las necesidades de las mujeres del municipio, escuchando y atendiendo de primera mano las principales problemáticas. Lo anterior cuidando siempre los protocolos de higiene y seguridad por la pandemia.

Martínez Ramírez dio a conocer que las caravanas se llevaran a cabo de manera inicial el sábado 12 de diciembre en la colonia Hacienda Santa Fe de 5:00 a 7:00 pm; para el sábado 19 estarán en la Villas de la Hacienda; el 02 de enero en Chula Vista; y 09 de enero en el Fraccionamiento Los Cantaros.

Finalmente Ricardo Barbosa fue enfático al solicitar que se dé celeridad y prioridad a Tlajomulco en la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, ya que es uno de los municipios con Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVCM) desde 2016. Con la creación del centro se fortalecerá la cultura de la denuncia y dará certeza jurídica para quienes lo hagan, “es imperante la necesidad, y de no hacerlo así, las cifras alarmantes seguirán en aumento”, puntualizó.

EL DATO:

Tlajomulco es el que tiene mayor índice delictivo en temas de feminicidios entre enero de 2013 y julio de 2020, pues acumula 49 registrados, frente a los 44 que se contabilizaron en Guadalajara, los 33 en Zapopan y los 29 en el Salto.

Desde la percepción 71.7% de mujeres indican sentirse muy o algo inseguras en las calles de Tlajomulco de Zúñiga

En referencia a la percepción de sufrir algún tipo de violencia, 28.6% como algo común y muy común 29.2%.

Según las cifras de la Fiscalía del Estado, hay 3 mil 129 carpetas de investigación ante el Ministerio Público y se mantienen activas 788 órdenes de protección a mujeres.