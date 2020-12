De Martino para Chicharito: “Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección

Las puertas de la Selección Mexicana de Futbol están cerradas para Javier Hernández… Al menos por ahora. El técnico Tricolor, Gerardo Martino, aseguró que el hecho de que Chicharito sea el goleador histórico del conjunto nacional con 52 tantos, no le garantiza una convocatoria.

“Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar”, señaló el ‘Tata’ en entrevista con ESPN.

El técnico argentino no quiso profundizar sobre la temporada de Hernández en el Galaxy de Los Ángeles, en donde solo marcó dos goles y estuvo lejos de las expectativas que se generaron con su fichaje en la MLS.

“Independientemente de eso, y no quiero entrar en el análisis de su momento en el Galaxy, que también tiene qué ver con el momento del equipo y que no le ha ido bien”.

Martino no ha contado con Chicharito desde 2019, pues ha dejado claro públicamente que Raúl Jiménez es el titular del conjunto nacional, además de que ha llamado a otros centros delanteros como Alan Pulido y Henry Martín.