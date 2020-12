Hipólito Mora buscará la gubernatura de Michoacán con el PES

Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, se destapó este miércoles como el próximo candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) para la gubernatura en la entidad.

El exlíder de las autodefensas indicó en conferencia que él no será como otros gobernantes que voltean para otro lado, pues afirmó que su intención es la de luchar de frente para “conseguir la paz” en Michoacán.

“La única intención que he tenido siempre y que tengo ahora es servir a la sociedad desde la trinchera que me sea posible. De algo pueden estar seguros, y no me da miedo decirlo, no voy voltear para otro lado como han hecho varios gobernantes, varios que están y han estado en el gobierno”.

Hipólito Mora aseguró que su adhesión al PES se debe a que este partido es de “los más limpios” porque no se ha visto implicado en escándalos como otros.

Explicó que su estrategia para gobernar se la va a guardar “ya que en su momento lo van a ver”. Hasta la fecha no se ha concretado que Mora sea el abanderado oficial del partido para las elecciones de 2021.

El presidente del PES Michoacán, Eder López, manifestó su satisfacción por el fortalecimiento del partido en Michoacán y aseguró que Encuentro Solidario apostará por proyectos diferentes que den esperanza a los michoacanos que no se sienten representados.

En este sentido se dijo “contento” de que Hipólito Mora se sume a las filas del PES para buscar la gubernatura de Michoacán, aunque indicó que también hay otros candidatos que buscarán ese lugar.

“En el caso concreto para la gubernatura en el estado se hicieron famosos los nombres de Hipólito Mora y Antonio Ixtláhuac. Debo decirles que efectivamente hemos tenido pláticas con otros personajes, pero no ha habido ninguna formalización”, sentenció.

Con información de Latinus