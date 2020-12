Cancela Interjet vuelos por falta de combustible

Interjet cancelará los vuelos programados para este viernes porque no ha realizado el pago para recibir el suministro de turbosina.

“Quedó cancelado todo lo de mañana por falta de pago de combustible.

“Pareciera que los Del Valle (Alejandro del Valle y Carlos del Valle, presidente ejecutivo y director general ejecutivo adjunto de la aerolínea, respectivamente) no tienen la la menor idea de cómo manejar una empresa, no puedes tener una empresa de aviación que no tiene ni para combustible y parar operaciones diario”, dijo un trabajador de Interjet cercano a los procesos operativos.

A las tripulaciones les informaron que, por necesidades operacionales, no se llevarán a cabo los vuelos de este viernes, comentó una colaboradora de Interjet.

Esta no es la primera vez que Interjet cancela sus vuelos por falta de pago para el suministro de combustible.

Del 28 del noviembre pasado al 2 de diciembre, también dejó de operar. Al tercer día reactivó operaciones, pero con algunas cancelaciones.

A principios del mes pasado frenó vuelos por el mismo motivo.

La paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) confirmó que Interjet no hizo el pago este día del servicio de suministro de combustible para las operaciones de mañana.

La aerolínea también puede pagar en puntos de venta por el suministro para parte de sus vuelos previo a que se realicen, no necesariamente un día antes.

ASA aclaró que no le niega el servicio a la aerolínea, pues es Interjet quien decide los vuelos que opera.

“ASA es una empresa comprometida con la industria que apoya al sector dentro de sus posibilidades, pero corresponde a las líneas aéreas cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma”, agregó.

Por otra parte, el empleado de Interjet señaló que la empresa todavía no les paga a los empleados activos el salario correspondiente a tres meses de trabajo que les adeuda, pese a que Alejandro Del Valle se había comprometido a hacerlo entre la semana pasada y esta.

“Lo sorprendente es que las autoridades no sepan lo que hacen los Del Valle: dejarnos de pagar, maltratarnos de esa forma. Tenemos tres meses ya prácticamente sin cobrar nómina ¿y no sancionar de ninguna forma ni emitir opción? toda vez que inclusive se comprometieron en la Secretaría de Gobernación y ni así pagaron”, criticó

Con información de Grupo Reforma