Cofepris definirá el viernes si autoriza la aplicación de vacuna de Pfizer contra covid

Este viernes, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) definirá si autoriza o no, la aplicación de la vacuna contra covid-19 de los laboratorios Pfizer-Biontech, la cual ya fue aprobada por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos y las agencias reguladoras de Reino Unido, Bahrein y Canadá.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que a partir del mediodía, iniciarán los trabajos del Comité de Moléculas Nuevas, el cual sesionará en privado durante toda la tarde.

“Intencionalmente, no solo en mi carácter de vocero, sino como subsecretario, me abstengo de intervenir en el proceso. Y me voy a esperar hasta que Cofepris regrese y me diga: humo blanco”, señaló.