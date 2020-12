Más allá del color, quédense en casa: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que más allá del color del semáforo epidemiológico por Covid-19, el mensaje a la ciudadanía es que se queden en casa.

“Más allá de un color u otro (de semáforo), lo más importante es este mensaje a la ciudadanía de quedarnos en casa. Y si salimos, siempre usar cubrebocas y la sana distancia, no fiestas, no posadas, no reuniones familiares”, comentó en conferencia de prensa.

La jefa de gobierno enfatizó que, precisamente, en las reuniones familiares y fiestas “es donde hay mayor transmisión de contagios, no sólo en México sino en muchos lugares del mundo”.

Ante la alerta por Covid, Sheinbaum anunció el lanzamiento de una campaña informativa, que incluirá una grabación en patrullas, como medida para reforzar la concientización sobre el alto riesgo ante el coronavirus que enfrenta actualmente la Ciudad.

Además, recordó las medidas sanitarias que se reforzarán en las 200 colonias de atención prioritaria, al ser consideradas “de altísimo riesgo de contagios”.

La jefa de gobierno refirió que con dicha campaña se busca aumentar la participación ciudadana, para evitar más contagios de Covid-19, como no salir de casa; en caso necesario, usar cubrebocas y mantener la sana distancia, y no hacer fiestas ni reuniones.

Reconoce que estamos en mismo nivel de mayo en hospitalizaciones

Claudia Sheinbaum insistió en el llamado a quedarse en casa, debido a que actualmente se alcanzaron los mismos niveles de hospitalizaciones que en mayo.

“Estamos en alerta y emergencia por Covid en la Ciudad de México, las hospitalizaciones están en el mismo nivel que en mayo, ha aumentado la capacidad hospitalaria, pero lo más importante es bajar la curva de contagios”.

En mayo, uno de los meses con más ocupación hospitalaria, la cifra se situó alrededor de 4 mil 500 hospitalizaciones por coronavirus.

Ante la actual emergencia en la Ciudad de México, Sheinbaun insistió en que se debe evitar hacer fiestas y reuniones, al señalar que son el principal foco de contagios.

Con información de Latinus