Garantiza nuevo Presidente del Poder Judicial Espinosa Licón autonomía

Libre injerencia.

Tras ser elegido como nuevo Presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón aseguró que no habrá línea del Ejecutivo, sumisión o invasión a la independencia institucional.

El Magistrado fue votado por unanimidad de sus 25 compañeros como relevo de Ricardo Suro Esteves, aunque ha trascendido que fue impulsado desde el titular del Ejecutivo y por actores de Movimiento Ciudadano.

“Nada por debajo de la mesa y nada podrá acordarse si no es por decisión de la mayoría de mis compañeros (…) hay un profundo respeto con el Gobernador, pero no están a discusión ni la independencia ni la autonomía, son pilares del Poder Judicial y se van a respetar (…) tendrá que haber un rotundo no cuando sea lo contrario”, expresó el próximo titular del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura a partir de 2021.

“Yo no mando en el Poder Judicial, sólo represento y administro, pero al final se ejecuta la decisión mayoritaria de este órgano (…) he pertenecido a ningún partido político, tengo 30 años militando dentro de la carrera jurisdiccional y eso me respalda”, agregó.

Luego de tomar protesta, Espinosa Licón señaló que buscará diálogo con el Ejecutivo para tratar los proyectos que implementará durante su gestión: la justicia digital y transparente, así como la puesta en marcha del sistema de evaluación y vigilancia para jueces y magistrados.

Pese a que no habrá incremento presupuestal para el Judicial el próximo año, aseguró que buscará los convenios para que sean una realidad las herramientas tecnológicas.

Según estimó se requieren 300 millones de pesos para la digitalización y otros 30 millones para la operación del Centro de Evaluación.

“No hay de otra, a problemas graves, soluciones innovadoras, vamos a buscar los apoyos y los recursos, si no los hay, con lo que tenemos y podemos salir adelante (…) no es que el Poder Judicial quiera el dinero y administrarlo”, dijo.

Finalmente indicó que se apuntalarán los esfuerzos de combate a la corrupción, facilitando la denuncia ciudadana y reforzando los procedimientos de investigación y sanción.

Con información de Grupo Reforma