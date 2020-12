Saturados los hospitales en la Ciudad de México; pacientes recorren la capital en busca de una cama disponible

Los hospitales en la Ciudad de México se encuentran completamente saturados y hay pacientes que recorren toda la capital en busca de una cama disponible.

Los hospitales en la Ciudad de México que atienden COVID-19 están casi al límite. La saturación hospitalaria por la pandemia se mantiene en niveles muy elevados en la capital, el foco rojo de la pandemia en el país, que suma más de 114 mil muertos y 1.3 millones de casos.

Lo saben los familiares de los pacientes que tienen que buscar por horas una cama disponible para sus enfermos, mientras ven con angustia cómo el virus empieza a hacer estragos en sus allegados.

Virginia Mariela pasó seis horas buscando un hospital para su hermana: “Horrible, recorrimos como siete hospitales“, afirma este martes a EFE.

Comenta que durante esa búsqueda, su hermana no podía respirar y, tras insistir, por segunda ocasión, fue recibida en el Hospital General del Parque de los Venados.

Según datos de las autoridades sanitarias de la capital, la ocupación hospitalaria de camas de terapia intensiva es del 75 por ciento y están buscando ampliar otras 500 camas esta semana.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud federal sitúa en el 83 por ciento la ocupación para camas en general y en el 71 por ciento la de camas con ventilador (para pacientes críticos), por lo que siguen negando que las instituciones de salud capitalinas tengan una ocupación del 100 por ciento.

Si bien es cierto que hay unidades médicas que pueden estar llegando a un punto de saturación, las instituciones no están al 100 por ciento. Todavía tienen disponibilidad de camas con ventilador”, enfatizó el lunes en la noche José Luis Alomía , director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud .

No obstante, hay grandes dificultades para encontrar camas.

Diana Laura Gómez afirma que hace tres días que su abuela está hospitalizada. Aunque fue diagnosticada en el Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, tuvo que ser trasladada a otro centro médico porque no había camas disponibles.

“Esperamos dos días para que la trasladaran aquí. Pasó muy rápido, pero sí es difícil encontrar un hospital”, afirma.

Este lunes se alcanzó el pico máximo de hospitalizaciones, con 4 mil 598 pacientes, mientras que el límite anterior había sido en mayo con 4 mil 553.

Tan solo en la última semana, unas 3 mil 517 personas han ingresado en los hospitales por COVID-19 y mil 32 están en camas con ventilador, según datos de la Secretaría de Salud capitalina.

Es por ello que la tensión en las inmediaciones del área COVID-19 en los hospitales es evidente.

En las últimas semanas, en la Ciudad de México se han disparado las hospitalizaciones porque “la afluencia no para”, reconoce a Efe una enfermera del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI que pidió el anonimato.

Y aunque este hospital se reporta con disponibilidad, la verdad es que ya no recibe más pacientes.

El tercer piso está vacío. Tenemos 24 camas disponibles en el tercer piso, pero no hay insumos. No tenemos puntas, respiradores, por eso ya no recibimos a más”, manifiesta.