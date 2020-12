Joao Maleck sale de la cárcel: “Estoy muy arrepentido, ofrezco disculpas… No volveré a tomar”

• Joao Maleck, futbolista que provocó un accidente en el que murió una pareja de recién casados, salió de la cárcel tras pagar una multa.

El exfutbolista de Santos Laguna, Joao Maleck, salió libre este martes luego de que una aseguradora pagó poco más de 3 millones de pesos como reparación del daño a cuatro víctimas.

En octubre pasado, el jugador fue sentenciado a tres años, ocho meses y 15 días de prisión por homicidio culposo agravado, luego de que el 23 de junio de 2019 provocó un accidente automovilístico en que perdieron la vida la pareja de recién casados, María Fernanda Peña y Alejandro Castro Martínez.

#ALMOMENTO | #JoaoMaleck da sus primeras declaraciones tras salir del penal de Puente Grande.



El futbolista protagonizó un accidente automovilístico en el que falleció una pareja de recién casados, hoy fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de 3 millones de pesos. pic.twitter.com/SiDyOfkwlM — quiero tv (@quierotv_gdl) December 16, 2020

Debido a que tenía 19 años al momento del accidente, Maleck alcanzó el beneficio de la libertad bajo caución, con lo que la aseguradora pagó 3 millones 42 mil 792 pesos que se repartirán de la siguiente manera: 1 millón 138 mil pesos para la familia de María Fernanda; dos pagos de 927 mil 396 pesos para los hijos menores de Alejandro Castro, y al ayuntamiento, 6 mil 584 pesos.

Cuando se conoció en noviembre pasado que que el jugador podía pagar una multa y quedar en libertad, el abogado de la familia de María Fernandaapeló la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, con el objetivo de que el futbolista vuelva a prisión.

“Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública, estoy fuerte como futbolista y como persona, voy a ver por los hijos de Alejandro (finado) y le ofrezco una disculpa también a los familiares”, declaró Maleck a su salida del penal esta noche.

“Es obvio que no (volveré a tomar). Estoy muy arrepentido de lo que pasó, ahora tengo más responsabilidad con la sociedad. Sin duda que salgo más motivado que nunca, Dios me dio una segunda oportunidad.

“Salgo mucho más responsable, más maduro son cosas que pasan, es algo que a cualquiera le pudo haber pasado, me tocó la suerte (sic), me ha dolido muchísimo, me ha costado mucho pero me ha ayudado a madurar como persona”, agregó.

El futbolista pasó poco más de año y medio en prisión por el accidente que provocó y su abogado, Javier Alberto García, señaló los requisitos que tuvo que seguir y cumplir con el trámite para abandonar la cárcel.

“Ya cumplimos con la lista de requisitos, pero nada más nos pidieron dos fiadores, el pago de la reparación que se hizo antes y 10 mil pesos de garantía”, comentó García.

El proceso de la sentencia condenatoria y la imposición del castigo tuvieron una duración de un año y cuatro meses, luego del incidente en el que ocurrió la muerte de la pareja que acababa de contraer matrimonio, el cual tuvo lugar en la Avenida Tepeyac, en Zapopan, Jalisco.

Con información de Latinus