César, el hijo de Lupita D’Alessio, aparece en redes golpeado; acusa a político

César D’Alessio, el hijo de la cantante Lupita D’Alessio, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente la agresión física que sufrió, luego de haber dado un show musical en la casa de Arturo Montiel, que milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la transmisión en vivo que hizo en Instagram se le puede ver gravemente herido, con el rostro cubierto de sangre y responsabiliza al político de lo sucedido.

En el video, el hijo de Lupita D’Alessio relata que fue contratado para realizar una presentación musical de tres horas en la casa del político, pero no detalla lo que ocurrió, solo señala a Arturo Montiel como la persona que lo agredió. El músico asegura que encerraron a su novia en un automóvil mientras a él lo agredieron físicamente.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza, pido justicia. Hice una transmisión en vivo, yo no sé si esto funcione o no funcione, yo no hago este tipo de llamadas de atención, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel me contrató para tres horas, yo hice cinco y me sacó a golpes”, dice al inicio de la transmisión.

En la grabación, el hijo de Lupita D’ Alessio insistió en que no había motivo para que recibiera la golpiza, además recalcó que su novia recibió agresiones sexuales mientras la tuvieron encerrada en el automóvil, por lo que pedía justicia.

“Yo no voy a parar hasta que se haga justicia (…) él me agarró a golpes, miren cómo me dejó, nos están amenazando de muerte, nos dicen que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo, si nos morimos es culpa de ellos (…) exhorto a todas la gente que me conoce y sabe el tipo de persona que por favor me ayude a salir de aquí, estamos encerrados”, expresó.

César D’ Alessio comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales en donde le insistían en que fuera a levantar una denuncia, por lo que compartió otro video en el que dijo que se continuaba siendo amenazado de muerte, pero que ya había informado a su familia sobre lo sucedido.

“La gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar, voy a levantar una denuncia, estoy esperando a que llegue mi suegra y mi familia que me quiere, estamos tomando datos de todo, esto no se va a quedar aquí”, concluyó.​

En Twitter, su hermano Jorge D’ Alessio ​agradeció la preocupación de sus seguidores e informó que César D’ Alessio ya estaba con su familia:

Con información de Fama