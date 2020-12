Harán homenaje a Aristóteles en Ayuntamiento de Guadalajara

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz regresará al Ayuntamiento de Guadalajara.

Mañana, a las 11:00 horas, se rendirá un homenaje de cuerpo presente a quien fuera Alcalde de la Ciudad en el trienio 2009-2012.

“En virtud de la petición de la familia del ex Presidente y ex Gobernador, el día de mañana 19 de diciembre, a las 11:00 horas, en este salón de Cabildo, se rendirán los homenajes al ex Presidente Municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. En paz descanse y nuestras condolencias como Gobierno a su familia y amigos”, externó el Primer Edil tapatío, Ismael del Toro.

Sandoval Díaz fue asesinado la madruga de hoy en un bar de Puerto Vallarta; le dispararon cuando iba al baño.

Antes de iniciar una sesión de Pleno, Del Toro se dijo consternado por los hechos ocurridos que laceran la vida pública en la entidad.

“Esta exigencia y este llamado a que entendamos como sociedad la necesidad de unión y un firme compromiso a hacer frente al crimen organizado, a la delincuencia y a esta ola de violencia que lamentablemente está asolando a nuestra Ciudad, a nuestro Estado y nuestro País”, apuntó.

Del Toro envió sus condolencias a la familia del ex Mandatario estatal así como a sus amigos.

“También expresar la determinación, la claridad y la gran responsabilidad a todas las autoridades que tenemos que hacer frente a estos sucesos, nos debe marcar, reforzar y tener claridad para enfrentar este cáncer que se vive en nuestra sociedad, a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, expreso nuestras más sentidas condolencias”.

Con información de Grupo Reforma