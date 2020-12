Crimen en Vallarta refleja inseguridad

Si fue asesinado un ex Gobernador como Aristóteles Sandoval, a dos años de terminar de su mandato, con por lo menos dos escoltas y que debía estar vigilado después de que sus colaboradores fueron atacados, entonces todos los ciudadanos pueden estar en situación vulnerable, lamentaron especialistas en seguridad.

“Nos da una mayor sensación de inseguridad a toda la ciudadanía. Es un golpe terrible porque de por sí las personas se sienten altamente vulnerables, la percepción de inseguridad es muy alta”, recalcó Anuar García Gutiérrez, presidente del Grupo México SOS, Capítulo Jalisco.

El asesinato abona a esta mala percepción, agregó.

“(El crimen se da) en contraste a la simulación y maquillaje que el Gobernador, el Fiscal o los coordinadores de Seguridad han dicho, en su discurso, la narrativa en la baja de los delitos”, aseguró el miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes.

El académico que en Jalisco hay una Fiscalía “contable”, pues se interesa por las cifras, pero cuando suceden homicidios como el de Sandoval o el del empresario Felipe Tomé, se descubre la realidad sobre la inseguridad en Jalisco.

“Teniendo en cuenta esta situación en particular y de la percepción hoy, el asesinato del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval da una clara muestra de que nos estaban mintiendo, de que no es cierto que estamos seguros”, enfatizó Ortega Montes.

Por otro lado, García Gutiérrez criticó que el ataque se podía prever por la labor que realizó Sandoval al frente del Gobierno del Estado.

“No es algo que nos extrañe, el hecho de que haya sido atacado, recordemos cuando él inicio como Gobernador, falleció el Secretario de Turismo; luego (hubo) un ataque contra su ex Fiscal”, indicó.

Ambos especialistas recalcaron la importancia de esclarecer el homicidio, aunque García Gutiérrez pidió que el Gobierno Federal deje de politizar la seguridad e involucre a los miembros de la Guardia Nacional en inteligencia y prevención dentro de los Estados.

“Esto es un mensaje que está mandándosele a la ciudadanía en general, a los ciudadanos correctos como incorrectos de que la impunidad es total aquí en el Estado de Jalisco. Esto se tiene que frenar con un giro de timón de parte del gobierno tanto estatal como federal demostrando que cuando alguien la hace, la paga aquí en Jalisco”, pidió.

Ortega Montes, por su parte, exigió que el Gobierno del Estado se encargue de las investigaciones y no se lave las manos frente a la Federación.

“Esas declaraciones que hizo el Fiscal, diciendo que se habían eliminado los indicios, las pruebas (…) actuó adelantándonos que iba a fallar como en el 99 por ciento que ya ha fallado, en lo que nos muestra de impunidad en homicidios”, sostuvo.

