Miguel Herrera habló sobre Emilio Azcárraga y le manda ‘guiño’ a Cruz Azul

Tras ser destituido como entrenador del América, Miguel Herrera rompió el silencio este miércoles y habló para varios medios de comunicación, donde expresó su sentir sobre la decisión tomada por la directiva azulcrema y su futuro en el futbol mexicano.

Sobre cómo se le informó y cómo tomó él la noticia, el Piojo descartó que se fuera resentido con la cúpula del club y desconoce si Emilio Azcárraga fue el que dio la orden, aunque seguramente fue consultado.

“El que a mi me informa es Santiago (Baños). Obviamente yo creo que Emilio le consultaron, pero para eso están los directivos, para tomar decisiones y cuando se toman decisiones hay que aceptarlas y pensar en lo que sigue para uno”.

Los rumores que lo ponen en Cruz Azul

Sin cerrarle la puerta a La Máquina, el DT aceptó que le gustaría dirigir al equipo cementero, debido a su importancia en la Liga y la historia que carga.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie”

También comentó que quedó insatisfecho con su destitución y el comunicado donde lo anunciaban, ya que en lo deportivo siempre cumplió y la pelea que provocó ante Los Angeles el sábado pasada la usaron como pretexto para echarlo

“Lo otro (el escándalo contra LAFC) lo usaron de pretexto porque lo deportivo no tuvo que ver, un torneo de 32 puntos a pesar de que tuvimos muchas dificultades. El equipo siempre peleó y estuvimos a punto de ser campeones. Entonces, en lo deportivo siempre cumplimos”.

