“No nos llevábamos”: Fernando del Solar explica por qué abandonó el programa ‘Hoy’

Fernando del Solar se integró a Hoy en 2018 gracias al apoyo de la productora Magda Rodríguez, pero tres meses después el conductor abandonó el matutino de Televisa. A dos años de su salida, el también actor habló de los motivos por los que dejó el programa de televisión y aclaró si Andrea Legarreta y Galilea Montijo fueron las causantes.

En una entrevista con De primera mano, Fernando del Solar, de 47 años, explicó que debido a sus problemas de salud perdió algunos proyectos, además aseguró que algunos productores llegaron a desconfiar de su trabajo.

El conductor mencionó que desde su entrada al matutino le costó trabajo integrarse a un equipo que ya llevaba muchos años grabando juntos.

Mencionó que a pesar de sus intentos por formar parte del grupo de los conductores, no lo consiguió, por lo que decidió mejor abandonar el programa.

“Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y, por eso, fue (que lo dejé). Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien. Entendí perfecto, ese era su lugar, así que yo me retiro. No tengo ni palabras ni siquiera para decirles que me hicieron algo, simplemente en la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado”, indicó.