Pesa incertidumbre con Fondo Insabi

Los pacientes sin seguridad social atendidos en hospitales de Jalisco están en el limbo, en especial si padecen alguna enfermedad calificada como “catastrófica”, como cáncer o insuficiencia renal.

Si bien Jalisco no se adhirió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en el Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospitales Civiles de Guadalajara, que da servicio de segundo y tercer nivel a pacientes de otras entidades, desde hace un año persiste la incertidumbre de cómo enfrentarán los gastos por las atenciones.

Jaime Andrade Villanueva, director del OPD, explicó que cuando estaban adheridos al Seguro Popular (SP), los hospitales Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca recibían recursos federales con los que cubrían medicamentos y estudios que las personas no podían financiar, a través del Fondo de Gastos Catastróficos. En 2019 se reportó que la cifra ascendía a 450 millones de pesos, aproximadamente.

Ahora, el pago se prevé hacer en especie, a través del Fondo Insabi.

“Es claro que va no va a ser como antes, retornando recursos, sino como en especie: quimioterapia, pero no sabemos qué va pasar con las diálisis ambulatorias (…) no hay como la total claridad de qué va a pasar”, explicó.

Hasta 2019, si los pacientes requerían mamografías, radioterapias con acelerador lineal, entre otros estudios, eran enviados a laboratorios subrogados que podían llevarlos a cabo y los gastos los sufragaba el hospital.

“Si todo va a ser en especie, entonces quién pagaría el PET -Tomografía por emisión de positrones- (u otros estudios)”, recalcó Andrade Villanueva.

El 30 de noviembre la Secretaría de Salud Federal (Ssa) concretó de forma absoluta la gratuidad de los servicios médicos para la población que no cuenta con seguridad social.

Ello implica que los hospitales de la Ssa no deben cobrar cuotas, lo que aplica también a los atendidos a través de los Civiles, indicó Andrade Villanueva, aunque tampoco tienen certeza.

“Tampoco nos queda claro cómo vamos a detectar los que tienen Seguro (IMSS). Me imagino que va a ser una base de datos; porque en el Seguro también hay gente que se da de alta, pero también que lo pierde, entonces cómo va a operar este sistema de altas y bajas”, subrayó.

