Hasta $148 mil de multa por ‘ordeñar’ agua en Guadalajara

Un aumento del 54.2 por ciento tendrá la sanción por una toma clandestina de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para el 2021.

De acuerdo con el Resolutivo Tarifario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) esa sanción para los usuarios domésticos alcanzará los 13 mil 32 pesos el siguiente año. Durante el 2020 es de 8 mil 449 pesos.

En tanto que en predios de uso comercial e industrial la sanción alcanzará los 52 mil 128 pesos y 78 mil 192, respectivamente, lo que representa incrementos del 76.2 y 85 por ciento, en ese orden, en comparación con el presente año.

Sin embargo, por primera vez se establece que para esos dos últimos usuarios la sanción también se determinará por el diámetro de la tubería de la toma clandestina detectada. Por ejemplo, de .5 a 20 pulgadas la sanción irá de 39 mil 96 a 131 mil 15 pesos para usuarios comerciales, mientras que para los industriales sería de 56 mil 472 a 148 mil 391 pesos.

“Nos pareció que eso merecía una revisión, estoy viendo que no sucedió, no hubo cambios, la tabla no es clara, es un espacio de mejora, pueden hacer un addendum, que lo consulte el Siapa porque yo estoy de acuerdo en que no es claro”, expresó Rodrigo Flores, académico del Iteso y Secretario Técnico de la Comisión Tarifaria del Siapa.

“Finalmente el mensaje más allá de los pesos y centavos, es el orden y lo que quiso poner el Siapa es más orden porque si estamos saturando la Ciudad, pues sí hace falta que no haya más tubos de los necesarios”.

Por otra parte, las multas por lavar cocheras, banquetas, calles, paredes, vehículos u objetos de cualquier naturaleza a chorro de manguera fueron duplicadas para el siguiente año en la ZMG.

Esa sanción alcanzará los 3 mil 475.2 pesos, lo que representa un incremento del 105.6 por ciento en comparación con el presente año.

“Esto ya tiene mucho que no se recuerda a la ciudadanía que es una conducta que no nos conviene (…) y hay que recordar que tiene una multa”, señaló Flores.

“Frecuentemente paso por las mañanas por las calles de Guadalajara y veo gente regando la calle y digo, ‘pero oiga, acuérdese que estamos cerca del límite del agua de la Ciudad, la gente necesita para lavarse las manos y no enfermarse de Covid y usted regando la calle’, como tapatíos somos así como bravos, no nos gusta que nos diga otro ciudadano lo que tenemos que hacer, entonces pues a ver si la multa sirve”.

Por otra parte, se mantendrá vigente que los inmuebles de uso habitacional con adeudo por más de dos meses, sufrirán una reducción del flujo del agua en la toma, mientras que en los predios de otros usos y con adeudos de dos meses o más, tendrán la suspensión total del servicio.

En el caso de que el usuario reconecte el servicio de agua potable se le impondrá una multa de 13 mil 32 pesos para usuarios domésticos, de 43 mil 440 pesos para usuarios comerciales y 78 mil 192 pesos para usuarios industriales.

Esos montos representan un incremento del 54.2, 46.9 y 85.0 por ciento, respectivamente en comparación al 2020.

