Nueva variante de coronavirus podría ya estar en México: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la nueva variante del coronavirus SARS CoV-2 detectada en Reino Unido, podría ya estar en México, “aunque hasta el momento, no se ha identificado”.

“La variante se había identificado desde septiembre, lo más probable es que la cepa esté en múltiples países, podría estar ya en México, aunque hasta el momento no se ha identificado: cuando la identifiquemos -si es que la identificamos-, lo comentaremos”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez señaló que la nueva variante no representa una amenaza adicional a la salud pública, por lo que, hasta el momento, México no realizará operativos para intentar encontrar el virus, pasajero por pasajero en los aeropuertos, como lo realiza Chile, donde este martes se detectó un primer caso de esta variante.

“No es un objetivo técnico de utilidad detectar, estar esperando el virus en un puerto de llegada. La probabilidad de que el virus se introduzca y sea detectable oportunamente con una estrategia de verificación de viajeros que se les hagan pruebas y se detenga y se pueda hacer la secuenciación genética para decir ‘ya no entre al país’ no es factible, no es útil para inhibir la variante genética. Por lo que México no realizará este tipo de operativos”.

Apuntó que México a diferencia de otras naciones, tampoco cerrará fronteras con otros países ni suspenderá vuelos con Reino Unido, ya que científicamente no está comprobado que esta estrategia frene la transmisión de la nueva variante.

“A lo largo de muchas décadas de evidencia científica de salud pública, se ha estimado que el cierre de fronteras, el impedimento al paso de personas, en aeropuertos, puertos marítimos o fronteras terrestres, no contribuye al control de transmisión de enfermedades“.

Con información de Arostegui Noticias