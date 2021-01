Sufren familiares drama por colapso en hospitales en Guadalajara

La tensión entre la vida y la muerte que provoca el Covid-19 se sufre durante los días más fríos del año en hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las afueras del Hospital General Regional 110 del IMSS, ubicado en la Colonia Oblatos de Guadalajara, alrededor de 30 personas esperan tener noticias de su familiar internado por coronavirus.

“Nuestro temor es que nomás salgan y nos digan, ‘ya falleció'”, lamenta Elida Castellanos Gutiérrez, quien acompañaba desde afuera del hospital a su padre de 68 años, internado desde el miércoles por Covid-19.

“Pido que nos digan cómo están los pacientes, porque no sabes ni qué hacer, porque no te dicen nada, eso yo creo que sí les diría, que nos tengan bien al pendiente”.

Al igual que ella, otras 30 personas pasaron la noche afuera del nosocomio, cuando el termómetro estuvo por debajo de los 10 grados centígrados.

Con bufandas, abrigos, gorros y cobijas los familiares enfrentan al frente frío número 24, que amenaza con empeorar la pandemia en el País.

“Mamá, por favor, ya no digas nada, yo me traje a mi papá porque se estaba muriendo en su casa”, gritaba un joven a su madre, que rompió en llanto al no tener noticias del paradero de su esposo.

En Jalisco el IMSS reporta que hay 719 hospitalizados por Covid-19 y el Hospital 110 está al 82 por ciento de ocupación

En tanto que el Hospital Regional de Vallarta (HGR); Hospital Militar Regional de Guadalajara; el HGR 180 de Tlajomulco y la Enfermería Militar de Zapopan están al 100 por ciento de su ocupación por pacientes de coronavirus.

Ante la emergencia por saturación de clínicas del IMSS en la ZMG, el Centro Médico de Occidente cerrará su atención a consulta general para reconvertirse nuevamente en Hospital Covid por completo a partir de este lunes, publicó ayer MURAL.

“Ayer llegaron seis ambulancias seguiditas, todas eran por Covid. Mucha gente no se cuida, mucha gente no lo cree, yo la verdad ahora que lo viví con mi hermano, a mi, y ahorita lo veo con mi papá, pues sí, la verdad es que nos cuidemos”, concluyó Castellanos Gutiérrez.

Con información de Grupo Reforma