Suspenden actividades del Poder Judicial por coronavirus

Debido al repunte de casos y de muertes por covid-19 en diciembre en Jalisco, el Poder Judicial en el Estado suspenderá actividades del 4 al 8 de enero.

“Cuidar la vida y salud de todas y todos, es prioridad. En razón de ello, se suspenden términos y atención al público del 4 al 8 de enero de 2021”, informó el Supremo Tribunal de Justicia en sus redes sociales luego de la sesión extraordinaria de hoy.

Se aclaró que las medidas urgentes, tales como órdenes de protección, audiencias que tengan consecuencia sobre la libertad de las personas y detenciones en flagrancia continuarán su curso mediante personal de guardia.

“Teniendo tentativamente como fecha de reanudación de actividades el día 11 once de Enero de 2021 dos mil veintiuno, si las condiciones de salud lo permiten, por lo que no correrán plazos ni términos procesales así como no se celebrarán audiencias”, se lee en el acuerdo.

Se suspendió atención al público de manera presencial, pero la asistencia telefónica o por correo electrónico continúa.

Para asuntos civiles quedará de guardia el Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil del Primer Partido Judicial.

En materia familiar será el juzgado noveno, sobre todo en matrimonios, alimentos y otras cuestiones familiares.

Para lo mercantil queda de guardia el Juzgado sexto del Primer Partido Judicial.

“En materia Penal, así como los especializados en Justicia Integral para Adolescentes y los del Sistema Adversarial de Justicia Penal en el Estado, el personal realizará guardias de acuerdo a las necesidades del mismo, para hacer frente a esta contingencia”, se aclaró.

El Poder Judicial estuvo en paro durante cuatro meses y medio antes de esta nueva suspensión.

El 18 de marzo se informó que se cancelaron las actividades en los juzgados debido a la pandemia, finalmente el 10 de agosto se reactivaron los trámites y términos procesales.

En ese mes se publicó un protocolo para reanudar funciones y así evitar contagios.

MURAL publicó que las muertes por Covid-19 se dispararon en diciembre, mil 82 personas fallecieron entre el 1 y el 31.

Con información de Grupo Reforma