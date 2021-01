Va Pedro Kumamoto por la Alcaldía de Zapopan

Pedro Kumamoto irá por la Alcaldía de Zapopan como cándidato de futuro, anunció este domingo en rueda de prensa.

El ex fundador de la Wiki política y militante de Futuro, reveló sus intenciones después de haberse registrado ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

“Zapopan es el municipio donde crecí y donde tuve la oportunidad de conocer de primera instancia los servicios públicos”, explicó.

Kumamoto reconoció que aunque Guadalajara funciona como plataforma política para la toma de decisiones, optó por Zapopan para enfrentar los estragos de la pandemia en el municipio.

“Fue un proceso arduo de toma de decisiones porque también Guadalajara es un espacio fundamental para seguir brindando soluciones”, expresó.

“Todo lo que he hecho en la política jamás tuvo como objeto en quién está enfrente o a quién hay que ganar, siempre nos han llamado soñadores, pero lo más importante no son los actores políticos, si no la gente que perdió todo en la pandemia”.

Cuestionado sobre que Futuro ha aceptado a ex miembros de otros partidos políticos, Kumamoto aseguró que las puertas del movimiento estarán abiertas sin distinción de colores.

“Futuro es un sitio donde las personas honestas que tienen cabida aunque hayan estado en otros movimientos y organizaciones o espacios de la función pública, siempre y cuando esa trayectoria sea desde la honestidad”, concluyó.

