Afirman que Trump pidió revocar resultado en Georgia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente pidió al jefe de elecciones de Georgia que revocara la victoria de Joe Biden en el estado.

De acuerdo con un grabación filtrada este domingo por The Washington Post, el Mandatario habría sugerido al funcionario que “encuentre” suficientes votos para cumplir con su petición.

La conversación, realizada el sábado, ha sido el último esfuerzo sin precedentes de un Presidente estadounidense en ejercicio para presionar a un servidor estatal para que revierta el resultado de unos comicios.

Trump confirmó este domingo, por medio de su cuenta de Twitter, que, en efecto, había hablado con el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, quien, a su vez, tuiteó que las supuestas afirmaciones que el Ejecutivo hizo durante la llamada eran falsas.

El Post publicó en línea fragmentos de audio de la conversación. Posteriormente, The Associated Press obtuvo una grabación de la llamada de una persona que participó en ella también, Ryan Germany, consejero general de la Secretaría de Estado de Georgia.

Trump, quien todavía no ha reconocido su derrota en las elecciones del 3 de noviembre, puede escucharse en la grabación al momento en que aparentemente dijo a Raffensperger: “Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11 mil 780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado”.

Aquí algunos de los extractos del audio:

Trump: “Ganamos esta elección en Georgia (…) No hay nada de malo es decirlo, Brad (…) La gente de Georgia está enojada. Estos números van a ser repetidos la noche del lunes junto con otros que vamos a tener para ese entonces que son, incluso, mucho más sustanciosos”.

“No tiene nada de malo que digas, tú sabes, que has recalculado”.

Raffensperger: “Bueno, señor Presidente, el desafío que usted presenta y los datos que tiene son erróneos”.

Trump: “¿Crees que sea posible que se hayan destruido boletas en el condado de Fulton? Porque se rumora que sí. Y también que Dominion desactivó máquinas. Dominion se está moviendo muy rápido para deshacerse de su maquinaria. ¿Sabes algo sobre eso? Porque eso es ilegal, ¿cierto?”.

Germany: “No, Dominion no desactivó ninguna maquinaria en el condado de Fulton”.

Trump: “Pero, ¿movieron algunas partes internas de esas maquinarias y las reemplazaron con otras?”

Germany: “No”.

Raffensperger: “Señor Presidente, usted cuenta con gente que envía información y nosotros también contamos con gente que envía información, y después eso llega a una corte, y la corte es la que tiene que hacer una determinación. Tenemos que respaldar nuestros números. Creemos que nuestros números son correctos”.

Trump: “Bueno, la ley te impide ratificar resultados electorales fraudulentos, ¿entiendes? No tienes permitido hacer eso y eso es lo que has hecho. Estos son resultados electorales falsos. Honestamente, esto (su petición) debería transitar muy rápido. Deberían reunirse mañana, porque tienen una gran elección (del Senado) a la vuelta de la esquina y por lo que le han hecho al Presidente. La gente en Georgia sabe que esto fue un fraude, y debido a lo que ustedes le han hecho al Presidente mucha gente no irá a votar. Además, muchos republicanos van a votar en negativo porque odian lo que le hicieron al Presidente. Tú (Raffensperger) serías muy respetado si esto se solucionara antes de la elección”.

Georgia certificó sus resultados electorales, en los cuales se mostró que Biden se hizo de la entidad por 11 mil 779 sufragios.

La Casa Blanca, la campaña de reelección de Trump y la oficina de Raffensperger no dieron respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico y mensaje de texto.

Trump ha criticado repetidamente cómo Raffensperger dirigió las elecciones de Georgia, y ha alegado, sin evidencia, que los 16 votos electorales del estado fueron otorgados erróneamente a Biden.

Con información de AP