Ambriz regresa agradecido y enfocado en el bicampeonato del León

Tras recuperarse de COVID-19, el estratega campeón se mostró agradecido por el apoyo y regresó al trabajo en busca del bicampeonato con La Fiera.

Ignacio Ambriz, entrenador del León, regresó a los entrenamientos del campeón de la Liga MX luego pasar unos días hospitalizado por COVID-19, y lo hizo con un fuerte agradecimiento a las muestras de solidaridad que recibió, además de fijar el objetivo de lograr el bicampeonato.

“Mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos y yo les agradecemos su preocupación, sus mensajes, sus oraciones y su fe”, comentó Ambriz en un video publicado por el León.

Ambriz, quien dirigió la primera práctica del León este lunes de cara al Clausura 2021, aseguró que ya no tiene malestares o síntomas del coronavirus.

“Gracias a Dios todo va muy bien, no he tenido ningún síntoma, no he tenido ningún problema para hoy incorporarme. Estoy muy contento de regresar a lo que más me gusta, que es estar dentro del futbol”, declaró.

BICAMPEONATO

Ambriz aseguró que el León ya piensa en el bicampeonato. “La octava ya quedó en el año pasado. Tenemos nuevos retos, otra vez hambre, otra vez ilusión. Tenemos la oportunidad de luchar por un bicampeonato, por la Concacaf, que es una cuentita pendiente que tenemos”, dijo Ambriz en la entrevista.

“Estaríamos en un error si estamos conformes con el campeonato que conseguimos. Cada vez que salgamos a la cancha tenemos que matarnos, buscar el 100 por ciento”, advirtió Ambriz.

Ambriz destacó que la directiva logró mantener la base de jugadores del campeón, pero que han llegado futbolistas que él conoce muy bien y que está seguro que van a aportar mucho al León.

¡BIENVENIDO DE VUELTA, PROFE!



Iniciamos el 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ con el gusto de ver al Profe Ambriz de regreso, lleno de salud y energía para dirigir.



Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos.



León está listo para #LoQueViene. pic.twitter.com/ifxFInTFGk — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) January 4, 2021

“Yo creo que hay que sacarle el provecho de dos años de trabajo, de que nos conocemos y somos una familia, pero tiene que ser muy grande la exigencia entre nosotros para poder rendir otra vez y tener un buen año”, dijo Ambriz, quien confía en lograr otro bicampeonato.

