“No tengo nada que ocultar, fui a Oaxaca con mi familia”, dice López-Gatell

Luego de que se dieran a conocer fotos y videos que lo mostraban vacacionando en una playa de Oaxaca durante las celebraciones de Fin de Año, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo este lunes que no tenía nada que ocultar. Argumentó que visitó a familiares cercanos y aseguró que durante su visita se siguieron las medidas de protección contra el coronavirus.

“No tengo nada que ocultar. Efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla. Es un sitio hermoso con población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días de Fin de Año”, aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Este domingo a través de las redes sociales diversos usuarios difundieron imágenes en las que se muestra al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, disfrutando de unos días de vacaciones en playas de Oaxaca en plena pandemia de Covid-19.

López-Gatell, principal promotor del mensaje “Quédate en Casa” desde el inicio de la pandemia, fue captado en fotos y videos en compañía de una mujer en un restaurante de una playa de Oaxaca.

Durante su conferencia de este lunes, el funcionario pidió además “enfatizar la importancia de conservar los grupos familiares muy pequeños y al conservarlos, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales”. En las fotografías y los videos no se alcanza a percibir que las personas que se encontraban en el lugar usaran cubrebocas o guardaran sana distancia.

“Y ya que algunas partes de mi vida privada son de interés y podrían servir de ejemplo y ser instructivos es relativamente fácil separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión por Fin de Año y cuidamos estos aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de los personas”, dijo el subsecretario y rostro de la estrategia contra Covid del gobierno federal.

López-Gatell detalló que “en el estado de Oaxaca, en Pochutla, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es por eso que la foto me retrata en un restaurante. Fui a un restaurante en la playa de Zipolite junto con la familia con la que viajamos. Entonces ahí se ve precisamente que las realidades no son las mismas en todo el país”.

Tras la polémica por sus vacaciones a Oaxaca, el funcionario dijo que le parecía que el mensaje de control epidémico ya no es de interés de los medios. “Me preocupa que a lo largo de un año que hemos estado hablando sobre el control epidémico pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunciación”, criticó.

Ante la situación actual de la Covid-19 en la Ciudad de México y el país “no podríamos tomarnos algún descanso”, consideró este lunes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y luego de que ayer se difundieron imágenes de Hugo López-Gatell vacacionando en playas de Oaxaca.

“En mi caso en particular, en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

La jefa de gobierno de la CDMX consideró, no obstante, que cada quien es responsable y afirmó que en el caso del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ella le tiene “todo el respeto”.

Con información de Latinus