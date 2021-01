Advierten por otro ‘botonazo’ en Jalisco

En medio del crecimiento en hospitalizaciones por Covid-19, autoridades de Jalisco analizarán la próxima semana los resultados del segundo “botón de emergencia”, que restringe actividades no esenciales noches y fines de semana del 25 de diciembre al 10 de enero, y establecerán si se requieren nuevas medidas.

“La verdad es que todo es posible, no podemos asegurar ni en un sentido ni en el otro lo que va a suceder. Necesitamos esperar a la información que cortará la próxima semana, el 10 en particular, y tendremos que esperar los siguientes días justamente para ver que la curva de contagios se haya reducido. Si esto no fuera así evidentemente el Gobierno seguirá actuando con responsabilidad, y si tiene que tener o tomar medidas adicionales, pues se tendrán que tomar”, explicó Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico estatal, en un evento matutino.

Por la tarde, el Gobernador Enrique Alfaro estableció que será el 15 de enero cuando se evalúe si será necesario tomar nuevas medidas para atender la contingencia sanitaria.

Consultado aparte, Héctor Raúl Pérez Gómez, ex director de los Hospitales Civiles e infectólogo de la UdeG, indicó que es necesario que se amplíen las medidas restrictivas, para disminuir la movilidad y evitar que colapse el sector salud.

Explicó que no solo preocupa la falta de camas y respiradores, sino que neumólogos, infectólogos, internistas, intensivistas y urgenciólogos que han estado al frente, ya están agotados tras nueve meses de pandemia.

“El riesgo de que ocurra una mayor saturación, e insuficiencia del personal de la salud del paciente crítico con Covid-19 es muy alto”, advirtió.

Con información de Grupo Reforma