No fueron palancas; fue suerte.- Ricky Muñoz

Ante la controversia generada por sus comentarios en Twitter en torno a “las palancas” que supuestamente usó para ser vacunado contra el Covid, Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, aseguró que se equivocó y que las cosas no sucedieron así.

El intérprete aclaró a través de un video compartido esta tarde en sus redes sociales que no fueron palancas, que más bien fue suerte.

“Quiero hablar sobre el tema delicado que ha estado en redes. Primeramente, una: no fueron por palancas. Yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que, porque es Twitter, no es periódico o un periodista serio…

“Respondí cosas como lo haría como un amigo o como de broma o cualquier otra cosa. Bueno, no fue por eso”, afirmó.

Después contó que fue un sobrante lo que le permitió obtener la primera dosis de la vacuna en Texas.

“Una: Fue en Estados Unidos, no en México. La segunda: Yo no le quité el lugar a nadie”, aclaró.

“La cosa es que, haz de cuenta que llegó el cargamento para los doctores, enfermeras, como debe ser. No sé cómo se manejó eso, porque todos los doctores y los de primera línea dijeron: ‘esto es lo que ocupo’, y sobró. Sobró señores, eso fue lo que pasó”.

Después Ricky hizo alusión a la buena estrella que lo acompaña.

“Fue más bien suerte, porque sobró y lo postean-y lo voy a decir otra vez-y lo postean en Facebook: ‘vamos a estar poniendo la vacuna contra el Covid en tal dirección’.

“Era llegar, te parabas en fila, había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la pusieron muchos ciudadanos y no le quitamos, como te digo otra vez, a nadie la inyección”.

El nacido en Zapata, Texas, explicó además que una vez salido de refrigeración este medicamento, se cuenta con cierto tiempo para ser usado, por lo que no se puede enviar a otras regiones.

“Tiene cierto tiempo porque se echa a perder”, dijo, “entonces, yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron. No pagué. Esas son mentiras. No pagué absolutamente nada”.

Otra de las cosas que aclaró el líder del grupo Intocable fue que el fin de compartir la noticia de que ya se había puesto la vacuna no fue para presumir que la adquirió antes que nadie.

“Más que nada era para crear conciencia. La idea es que todos se la pongan. No era para crear una nota amarilla”, dijo.

