Josecarlos Van Rankin dejaría Chivas por alto salario

El lateral derecho de 27 años, Josecarlos Van Rankin NO se quedará en las filas de las Chivas de Guadalajara para el torneo Guard1anes 2021 debido a que no han logrado llegar a un acuerdo y ahora se le está buscando acomodo dentro del mercado al futbolista, lo que se podría considerar como una baja.

De acuerdo con información de la cadena Marca Claro han establecido que Van Rankin logró llenarle el ojo al cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich, quién dio su aval para la estancia del lateral, pero la directiva no pudo cumplir con sus altas pretensiones económicas y el jugador ha decidido no quedarse en la institución.

De esta forma Josecarlos se encuentra en estos momentos de lleno dentro del mercado y buscará opciones que puedan complacer sus honorarios como desea hasta el 31 de enero, fecha en que se cierran los registros en la Liga MX y que no será utilizado por el equipo Rojiblanco en las jornadas del campeonato al no estar ya considerado por el técnico. En caso de no encontrar club podría quedarse sin jugar al menos un semestre.

En este sentido indican que Chivas prefiere quedarse con José Madueña, quien resulta un jugador más barato aunque hasta el momento no ha representado competencia para Jesús ‘Chapo’ Sánchez por el puesto titular, caso contrario s lo que podía aportar Van Rankin en caso de quedarse.

Con información de Futboltotal