Calló Córdova sobre fraudes; hoy quiere silenciarnos.-AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al titular del INE, Lorenzo Córdova, de hacerse de la “vista gorda” y callar ante los fraudes electorales, y de buscar ahora silenciar sus conferencias matutinas con las que se informa a los ciudadanos.

“Son dos cosas: primero acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal.

“Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie. Si está bien que en México, en nuestro País, no pueda hablar el Presidente, no pueda informar”, dijo en conferencia matutina.

“Y que no se preocupe el director del INE: no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley”.

El Mandatario federal aseguró que no permitirá que se utilice el presupuesto del Gobierno en las elecciones como se hacía antes, situación por la que Córdova nunca protestó.

“Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promoverla, ¿qué significa eso en la práctica? Que el Gobierno no actúa en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del Gobierno como lo hacían ellos, y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos”, comentó.

López Obrador afirmó que el INE busca cancelar sus conferencias, debido a que la censura está de “moda” a nivel mundial.

“Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, la transmisión, que no se transmitan, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar.

“Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación, cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”, cuestionó en conferencia.

El Instituto Nacional Electoral informó que alista reglas para prohibir que funcionarios de todos los niveles, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, intervengan con sus declaraciones en el proceso electoral.

El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, recalcó que la transmisión de las conferencias mañaneras deberá suspenderse durante estos procesos.

Con información de Grupo Reforma