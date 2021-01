Caraglio asegura que “es una estupidez” dudar del profesionalismo de Cruz Azul

El delantero argentino Milton Caraglio, refuerzo del Atlas, califiucó de “estupidez” a las críticas que hizo el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, tras la eliminación del equipo cementero el torneo pasado.

Caraglio dijo que le pareció “una estupidez” la postura de Velázquez, quien cuestionó el profesionalismo de ciertos jugadores de Cruz Azul tras dejar ir una ventaja de cuatro goles ante Pumas la Liguilla pasada.

“Todo eso me pareció una estupidez, es la realidad, perdón que lo diga así, pero ningún jugador va salir a la cancha con esa mentalidad”, aseguró Caraglio durante su presentación oficial como refuerzo del Atlas. “Pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros que no fue así”, señaló.

Caraglio insistió en que fue una falta de respeto poner en duda el profesionalismo de los jugadores de Cruz Azul, ya que fueron diferentes aspectos los que influyeron en la eliminación.

“Son partidos de futbol, pasaron millones de veces esas cosas, pero de eso se aprende y hay que saber salir, no hay que tener en cuenta todas esas cosas. En Cruz Azul el tema de la prensa es complicado, es muy duro, pero la verdad que todo ese tema me pareció una falta de respeto hacia los jugadores”, apuntó Caraglio.

NO ME GUSTA COBRAR SIN JUGAR

Caraglio reconoció que su salida de Cruz Azul, que lo llevó al Atlas, le dejó un sentimiento de frustración, ya que no consiguió la regularidad esperada.

“La verdad me tocó muy poco, estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío, desde el lugar que me toque. Siempre estuve apoyando a mis compañeros, al cuerpo técnico, hasta el último día que estuve en el club lo hice. No me gusta estar ahí, cobrar y no jugar, porque no me sirve de nada a mí ni a la institución”, concluyó.

Caraglio volvió hace unas semanas al Atlas, en el que militó en 2017, con 16 goles anotados, y fue titular durante buena parte del tiempo.

Fue transferido al Cruz Azul, equipo en el cual permaneció de 2018 a 2020 y marcó 22 goles.

Caraglio afirmó que pese a someterse a una baja en lo económico, no dudó en volver al Atlas.

“La vara está alta siempre por la situación y por muchas cosas que tenemos que demostrar día a día; soy un convencido de que esto es cuestión de trabajo, de mentalidad, estamos con muchísima confianza todos para sacar esto adelante”, aseveró.

Caraglio fue fichado para reforzar la delantera del Atlas luego de la baja del argentino Julio Furch. Su compatriota estará fuera de las canchas tres meses por una lesión en el tobillo izquierdo.

Con información de Latinus