Vacunan al primer médico de Jalisco

David Díaz Santana Bustamante pasó a la historia. Fue el primer médico jalisciense en recibir la vacuna contra Covid-19.

El médico, quien es jefe de epidemiología del Hospital General de Occidente, fue vacunado en punto de las 8:00 horas.

“La vacuna es solo el piquete que se siente, una sensación por la temperatura de la vacuna que está entre 2 y 8 grados, tenemos un estricto control de la temperatura, es una sensación no dolorosa, no duele y me siento bien, no hay, hasta el momento ninguna reacción”, comentó el doctor tras recibir la dosis.

El protocolo de vacunación establece que tras la aplicación los pacientes deben estar en observación por 30 minutos, tiempo en el que se puede desarrollar una reacción alérgica.

En el Hospital General de Occidente hay una sala de descanso, ubicada en la explanada exterior del nosocomios, donde hay dos camillas y un carro de choque.

En 21 días deberá recibir la dosis de refuerzo.

Durante el arranque de la jornada de vacunación a personal de la Salud que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus, el Secretario de Salud, Fernando Petersen, detalló que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se quedaron 16 mil dosis de las 24 mil 375 que llegaron ayer para Jalisco.

Con esta cantidad, se dará protección al 10 por ciento de los trabajadores de la Salud.

Petersen explicó que no todo en personal está en la primera línea de batalla.

Cada frasco de la vacuna de Pfizer alcanza para vacunar a cinco personas.

El funcionario garantizó que en la lista inicial de beneficiarios no hay políticos incluso él no recibirá la vacuna en esta primera etapa.

