Acelera coronavirus en Jalisco pese a ‘botonazos’

Los “botonazos”, que restringieron actividades no esenciales noches y fines de semana del 30 de octubre al 12 de noviembre, y del 25 de diciembre al 10 de enero, no fueron suficientes y la sociedad no hizo del todo su parte, de acuerdo con especialistas, por lo que lejos de frenar, el Covid-19 cobró fuerza en Jalisco.

Víctor Manuel González Romero, investigador de la UdeG, señaló que tras un análisis a los datos diarios de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), hay un aumento exponencial tanto en el número de contagios como de fallecidos.

Inclusive, ya se superó, por mucho, las proyecciones que hizo el Instituto de Evaluación y Métrica de la Universidad de Washington, que para febrero preveían un pico máximo de 50 defunciones promedio por día.

“En los últimos siete días hemos tenido más de 70 muertes al día promedio, estamos muy por encima de esta predicción que en su momento parecía muy pesimista, y esto es preocupante”, comentó González Romero.

Solo del 8 al 14 de enero se ha confirmado el fallecimiento de 556 personas, es decir, 79 por día.

“Realmente estamos muy por encima de lo esperado”, agregó el especialista en Salud Pública, Carlos Alonso.

Mauro Rodríguez, investigador del Tec de Monterrey, señaló que con esta reconfiguración de datos y la tendencia, y sin tomar en cuenta el factor regreso a clases, se prevé que para el 31 de marzo, el virus SARS-CoV-2 haya cobrado la vida de 10 mil jaliscienses. Hasta ayer iban 6 mil 861 defunciones.

Los tres especialistas coincidieron en apuntar que la activación de los dos botones de emergencia fue positiva, pero no eficaz, además de que el Gobierno dio un mensaje equivocado al reabrir bares y no restringir actividades durante el Buen Fin y previo a la Navidad.

Aunado a esto, agregó Rodríguez, la sociedad no ha hecho del todo su parte, pues hay personas que siguen sin atender el llamado a quedarse en casa, no usan el cubrebocas ni respetan los protocolos de sanidad.

El número de contagios también ha ido en aumento. Ayer, el Sistema Radar Jalisco reportó mil 696 casos más, mientras que la Federación estimó 3 mil 332 casos activos en la entidad -pacientes con síntomas en los últimos 14 días-, cifra récord.

Está previsto que hoy la Mesa de Salud defina nuevas medidas. De acuerdo con integrantes, analizarán los focos más críticos de aglomeración y contagios, donde podrían reforzar protocolos tratando de afectar lo menos posible la economía.

