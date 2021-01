FGR determina no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, porque no tiene vínculos con el crimen organizado, como aseguraron autoridades de Estados Unidos.

El Ministerio Público Federal llegó a la conclusión de que el General nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva por las autoridades norteamericanas, es decir, del cártel los Beltrán Leyva, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”, señaló la FGR.

Por los motivos anteriores, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) determinó el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

