Tiene México atención especial para vacunas.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador afirmó que México tiene un trato especial de las farmacéuticas que producen la vacuna contra el Covid-19.

“México, por tener muy buenas relaciones con otros pueblos y otros gobiernos del mundo, tiene una atención especial, por eso nos han llegado vacunas. En América Latina nuestro País es en el que más vacunas hemos aplicado”, aseguró en un discurso en la costa guerrerense.

Al supervisar un vivero del Programa Sembrando Vida, el Presidente Lopez Obrador se mostró optimista por la vacunación contra el virus que ha dejado casi 140 mil mexicanos muertos.

Reconoció que las medidas de prevención son importantes, pero afirmó que la vacuna es lo único que puede ayudar.

“Ya se empezó la vacunación, porque eso es lo único que puede ayudarnos a enfrentar en definitiva la pandemia del Covid. Es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos, la sana distancia, todo eso es importante, el que no nos enfermemos, que usemos medidas preventivas, pero lo que nos va a dar más tranquilidad, más seguridad es la vacuna”, expresó.

“Se logró ya tener una vacuna para enfrentar este virus, eso fue un avance, ahora es un asunto de disponibilidad de la vacuna, porque en todo el mundo, por eso es una pandemia, en todo el mundo hay afectaciones, y todos estamos pidiendo a las empresas farmacéuticas, laboratorios, a los gobiernos que cuentan con las vacunas, estamos solicitando que nos manden las dosis suficientes”.

Lopez Obrador resaltó el número de vacunas que se han aplicado en el País, aunque los menos de 414 mil integrantes del personal médico que han recibido la dosis representan menos del 1 por ciento de la población total y se calcula que terminen de vacunar a los mexicanos hasta el 2022.

En el acto cerrado a la población por prevención, López Obrador fue acompañado por el Gobernador Héctor Astudillo y el Secretario de Bienestar, Javier May.

El Presidente urgió a la comunidad campesina que recibe 5 mil pesos mensuales por plantar árboles frutales y maderables a producir porque, aseguró, quiere ver resultados antes de 2024.

El Presidente dijo que le quedan poco más de tres años y medio de Gobierno y por eso ya va a comenzar el cierre de obras para no dejar nada pendiente.

“Nosotros ya estamos pensando en terminar obras, porque no vamos a estar iniciando obras que no se van a poder concluir, no queremos heredar obras en proceso como nos tocó recibir a nosotros muchas obras inconclusas”, indicó.

Con información de Grupo Reforma