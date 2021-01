Dirigirá la Marina a la Policía de Puerto Vallarta

El mando de la Comisaría de Puerto Vallarta será asumido por la Secretaría de Marina a partir de este lunes, informó el Gobierno del Estado.

El anterior mando, Jorge Misael López Muro, quien se había amparado tras reprobar los exámenes de control de confianza desde mayo de 2018, será relevado por Fernando Viveros Hernández.

El Poder Ejecutivo estatal expuso que no se trata de una intervención como la registrada en otros municipios, sino un modelo mixto de seguridad, en el que se coordinarán los tres niveles de Gobierno.

“Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, a partir de este lunes inicia la implementación de un esquema mixto encabezado por la Secretaría de Marina.

“Cabe destacar que este esquema en ningún momento representa la intervención de la comisaría municipal, simplemente se realiza un relevo en el mando y el resto de la corporación se mantiene en sus actividades ordinarias”, expuso el Gobierno del Estado.

El esquema mixto de seguridad prevé el refuerzo de la presencia personal de seguridad en el destino turístico.

La decisión la tomó la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, integrada por representantes de la federación, el Estado y el Municipio.

MURAL publicó que el ahora ex Comisario López Muro se decía conforme con el papel que había hecho la Comisaría desde que él estaba al frente, pese a casos como el homicidio del ex Gobernador Aristóteles Sandoval o la agresión contra el empresario Felipe Tomé.

“Ahora sí que yo me debo a la ciudadanía, me debo a mis mandos superiores, y mi trabajo ahí está, los resultados ahí están, yo voy a seguir trabajando hasta que mi jefe y mis mandos superiores me lo indiquen”, había comentado el mando.

Con información de Grupo Reforma