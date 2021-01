“Iremos a instancias internacionales; la DEA no hizo su trabajo”, asegura Gertz Manero

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo este martes que llevará el proceso de Salvador Cienfuegos a nivel internacional “para ver si tenemos la razón o no” al decidir no ejercer acción penal contra el general que fue acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos.

“Al ser un asunto internacional, lo voy a llevar a nivel internacional. No estoy de acuerdo en que una Fiscalía autónoma esté involucrada en un asunto que no le corresponde”, dijo el fiscal.

Gertz Manero dijo que buscará llevar el proceso ante las instancias internacionales para que se pueda hacer un análisis jurídico de fondo. “Esto no se va a quedar así, en un proceso de linchamiento”, advirtió en entrevista con Carmen Aristegui.

Sobre el proceso legal, el fiscal dijo que el caso del general Cienfuegos sigue abierto. “El asunto está abierto. El no ejercicio de la acción penal es una primera acción en el proceso que es combatible. Las organizaciones que quieran y que tengan pruebas, pueden ir ante el Ministerio Público”, aseguró.

Llamó a que la justicia estadounidense no se reserve su derecho a volver a investigar a Cienfuegos, pero destacó que por respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos se debe considerar inocente al general hasta que se pruebe lo contrario ya que la DEA no hizo su trabajo.

“La DEA me mandó un documento acusando (a Cienfuegos) y luego se desistieron (…) Luego fue ante un juez y desistió de esos cargos. Y me da a mí unas pruebas que yo no puedo llevar ya a juicio porque ya las retiró”, dijo Gertz Manero.

El fiscal criticó que tras 8 años de investigación, la DEA le entregara pruebas sólidas ni llevara a término el proceso legal contra el general.

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó el sábado la investigación con la que determinó no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A diferencia del expediente elaborado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó de forma íntegra el viernes, la FGR difundió su indagatoria “con las salvedades que impone la ley” y reservó parte de los datos.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEUTA-NAY/0000821/2020 indica que se investigaba a Cienfuegos por el delitos de delincuencia organizada.

En la descripción del asunto, la FGR hace referencia a la indagatoria que se realizó en Estados Unidos contra el general.

El informe incluye un segmento de 226 páginas con todas las páginas tachadas, seguido poco después por otro segmento de 275 páginas de páginas tachadas. Todos los nombres e imágenes fueron tachados.

En el informe de la FGR indica que se le solicitó al Ejército que investigara si las acusaciones contra Salvador Cienfuegos eran creíbles.

Uno de los pocos documentos legibles es un informe de un oficial de comunicaciones del ejército que dijo que no se le había asignado oficialmente ninguna Blackberry del Ejército al exsecretario de la Defensa Nacional, ni a nadie más.

El archivo de 751 páginas que las autoridades estadounidenses compartieron con México consiste principalmente en intercambios de mensajería BlackBerry interceptados entre traficantes que describen tratos con una persona a la que identifican como Cienfuegos, a menudo refiriéndose a él por el apodo de “El Padrino”.

