Preocupa a Thalía salud de su abuela

Thalía externó en redes sociales sentirse muy preocupada por el estado de salud de su abuela Eva Mange Márquez, quien este lunes cumplió 103 años.

“Lejos de una celebración nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen de doña Eva comiendo un helado.

Aunque la intérprete de “Lindo Pero Bruto” no dio más detalles sobre el estado de salud de su abuela, invitó a sus seguidores a hacer una oración por ella y agradeció a aquellos quienes le habían hecho llegar sus felicitaciones.

Sin embargo, Laura Zapata compartió en redes que había encontrado a su abuelita con úlceras en la piel.

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió en redes.

El pasado sábado 16 de enero la actriz y medio hermana de la cantante anunció que el estado de salud de su también abuela era delicado y que pese a ello celebraba “desde ya” el cumpleaños y la vida de doña Eva.

“Estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este suceso para determinar el motivo de la disminución de su salud, agradezco su interés”, explicó también en redes.

Zapata, quien se dedica en mayor medida al cuidado de su abuela, también publicó una foto acompañada de una enfermera para anunciar que se había realizado una prueba PCR para determinar que estuviera libre de la Covid-19 y que tras haber salido negativa pudo estar cerca de su abuela.

En años anteriores el cumpleaños de Eva había servido como un pretexto para reunir a la familia y celebrar dicha fecha.

En el cumpleaños 102 de la señora, Thalía felicitó a distancia a su familiar por medio de una videollamada cuando se llevaba a cabo una fiesta organizada por Zapata en un centro de la tercera edad.

Desde entonces, Zapata (La Gata, 2014) aseguró que su relación con la estrella era buena gracias al respeto que la famosa artista tiene hacia ella y aseguró que Thalía mantiene una participación activa en el cuidado de su abuela.

Con información de Grupo Reforma