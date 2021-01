‘Benedetti pasó mala noche’; Ochoa revela síntomas como fiebre y mareos por COVID

El portero del América y la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, relató durante una charla con algunas personas en redes sociales cómo han sido estos días en los que ha sentido síntomas de coronavirus, enfermedad a la que dio positivo luego del partido de la Jornada 2 contra Monterrey.

“Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos, pero cada vez me siento mejor”, dijo el cancerbero.

Benedetti pasó muy mala noche: Ochoa

Ochoa también confesó que su compañero, Nicolás Benedetti, ha tenido síntomas más fuertes y de paso le mandó todo su apoyo a los demás contagiados del cuadro americanista.

“Benedetti pasó una muy mala noche, Richard está bien. El América nos ha cuidado en todos los aspectos. Ojalá que no se pospongan más juegos y que nos cuidemos todos”.

Por último también mandó un mensaje a toda la gente para que tenga un mayor cuidado y que tome todas las medidas preventivas para evitar más contagios.

“Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros”.

​

Con información de Mediotiempo.com