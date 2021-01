Otra usuaria de Tik-Tok balconea a Chente

Luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a Vicente Fernández tocando el seno de una fan, este jueves sale a la luz una imagen similar, pues el cantante tiene la mano sobre uno de los pechos de otra admiradora.

“No es la única, a mi tía también”, se lee junto a la foto que compartió una joven en Tik-Tok.

En ambos casos, suscitados en días distintos, se observa cuando el cantante coloca una de sus manos en partes sensibles de sus aficionadas, quienes posaban junto al artista para la foto del recuerdo.

Desde el miércoles, que comenzó a circular en internet el primer incidente en mención, Chente ha sido fuertemente criticado.

Pero esta no es la primera vez que el Charro de Huentitán se ve envuelto en escándalos por los que lo han tachado de “Don Juan” y hasta homofóbico.

En 2018 se viralizó una foto en la que aparecía besando a en la boca a una joven.

Tiempo después se le vió besando a otra chica, lo que provocó rumores sobre la infidelidad del intérprete a su esposa Cuquita, con quien lleva casi 60 de años de matrimonio.

Otro escándalo protagonizó cuando besó en los labios a su hijo Alejandro Fernández en pleno concierto.

En 2019, durante una entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante para hablar de sus problemas de salud, Fernández reveló los motivos por los que supuestamente llegó a rechazar un transplante de hígado.

“Querían ponerme un hígado de otro cabrón, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, luego de esta declaración, el público lo tachó de homobófico.

Me sentí violentada.- ‘trplexxx’



“trplexxx”, usuaria de Tik-Tok, quien compartió hace unos días en dicha plataforma un video en el que se ve cuando Chente toca uno de sus pechos, habló sobre la polémica que se desató.

Entre otras cosas, la joven dijo sentirse violentada por el artista.

“La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila (en la imagen) no es porque me gustó, más bien no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta vi las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo, realmente no me di cuenta hasta que vi la foto. Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado este tipo de acciones”, manifestó la chica mediante un video, el cual se transmitió en el programa televisivo De Primera Mano.

La mujer agregó que la foto controversial fue tomada en 2017.

Con información de Grupo Reforma